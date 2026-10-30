Wahl-Klagenfurter setzt Zeichen: 70-Kilometer-Lauf für krebskranke Kinder

Sven Matheis läuft 70 Kilometer für krebskranke Kinder. Bevor das Großprojekt startet, wartet im November bereits der nächste Härtetest auf den Wahl-Klagenfurter.

Für Sven Matheis ist jeder Kilometer pure Herzenssache. Der 45-jährige Wahl-Kärntner, der ursprünglich aus Berlin stammt und heute in der Gastronomie bei der Fishery Steffan arbeitet, verbindet seinen fordernden Berufsalltag mit einer extremen sportlichen Leidenschaft: dem Ultralaufen. Sein Antrieb ist jedoch kein persönlicher Rekord, sondern Hilfe für schwerkranke Kinder. Bereits im Vorfeld berichtete 5 Minuten über das Vorhaben des engagierten Sportlers. Jetzt biegt sein großes Charity-Projekt auf die Zielgerade ein.

70 Kilometer für den guten Zweck

„Ich möchte mit meinem Projekt etwas zurückgeben und helfen. Wenn ich mit dem, was ich gerne mache, auch andere Menschen unterstützen und auf die Kinderkrebsforschung aufmerksam machen kann, dann hat das für mich einen besonderen Wert“, erklärt Matheis gegenüber 5 Minuten.

Ultralauf für St. Anna Kinderkrebsforschung

Am 27. Februar 2027 gilt es ernst: An diesem Tag will der 45-Jährige einen 70 Kilometer langen Ultralauf bewältigen. Mit dieser enormen Distanz möchte er Spenden sammeln und das Bewusstsein für die lebensrettende Arbeit der St. Anna Kinderkrebsforschung schärfen. Hinter dem Vorhaben stecken unzählige Trainingsstunden, eiserne Disziplin und harter persönlicher Einsatz.

Zwischenstopp beim „One More Hour Ultra“

Bevor die 70 Kilometer anstehen, wartet bereits am Samstag, dem 7. November 2026, eine harte Bewährungsprobe auf den Klagenfurter: der „One More Hour Ultra“. Bei diesem kräfteraubenden Format starten die Läufer jede volle Stunde auf eine 6,706 Kilometer lange Runde. Wer es nicht innerhalb der 60 Minuten rechtzeitig an den Start schafft, scheidet aus. Für Matheis ist der Lauf ein wichtiger Meilenstein: „Dieser Bewerb ist nicht das Endziel, sondern ein unverzichtbarer Zwischenstopp auf dem Weg zu den 70 Kilometern im Februar“, betont der Ultraläufer gegenüber 5 Minuten. Wer sich über das Projekt informieren will, der findet weitere Informationen und auch das Spendenkonto online auf der Website.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 14:36 Uhr aktualisiert