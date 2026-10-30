Neue Details zu versuchtem Raub in Klagenfurt: Täter weiter flüchtig

Nach einem versuchten Raub in Klagenfurt ist die Polizei nun fieberhaft auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter. Die Beamten hoffen nun auf zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie berichtet, kam es am Freitagmorgen zu einem versuchten Raub im Klagenfurter Stadtteil Fischl. Inzwischen gab die Polizei nähere Details bekannt: So sei die 51-jährige Mitarbeiterin eines Zustelldienstes gerade bei der Arbeit gewesen, als sich ihr ein Mann näherte und sie zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Sie rief daraufhin lautstark um Hilfe. Als ein Zeuge aus einem nahegelegenen Wohnhaus auf die Situation aufmerksam wurde, ergriff der Mann die Flucht.

Täter weiter auf der Flucht

Eine Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief bisher ohne Ergebnis: Der Täter ist weiterhin auf der Flucht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zum Vorfall sowie zur Identität des Gesuchten. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße unter der Telefonnummer 059133/2584 zu wenden.