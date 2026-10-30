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/ ©Bettina Nikolic
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Eingangsbereich des Klinikums in Klagenfurt.
Vom Herzkatheter-Labor bis zu kostenlosen Blutzucker-Checks: Das Klinikum Klagenfurt lädt am 4. November zum Herztag.
Klagenfurt
30/10/2026
Am 4. November

Herztag im Klinikum: Blick hinter die Kulissen der Kardiologie

Der 33. Kärntner Herztag im Klinikum Klagenfurt lädt am Mittwoch, 4. November 2026, ein: Auf dem Programm stehen Besichtigungen von Echo- und Herzkatheter-Laboren sowie das Kennenlernen von Herz-Lungen-Maschinen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)
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Obwohl sich Diagnose- und Therapieverfahren stetig weiterentwickeln, verzeichnen Spitäler unverändert mehr Herz-Kreislauf-Patienten. Der Herzinfarkt gilt in den westlichen Ländern bei beiden Geschlechtern nach wie vor als tödlichste Gefahr. Zu den Haupttreibern zählen neben der demografischen Alterung vor allem körperliche Inaktivität. „Aber auch erblich bedingte Ursachen, wie eine familiäre Hypercholesterinämie kann die Ursache für einen Herzinfarkt sein“, betont Prim. Priv.-Doz. Dr. Hannes Alber, Leiter der Inneren Medizin und Kardiologie am Klinikum Klagenfurt, der sich für die wissenschaftliche Leitung des Kärntner Herztages verantwortlich zeichnet.

Fachvorträge, Laborführungen und Testmöglichkeiten

Auf die Besucher wartet ein vielseitiges Programm: Fachärzte sprechen über die richtige Mobilisierung nach operativen Eingriffen, die Rolle von Sport bei Herzleiden, Gehtraining bei arteriellen Verschlusserkrankungen sowie das optimale Maß an Krafteinheiten. Neben den Fachvorträgen und Laborführungen stellt sich das HerzMobil Kärnten vor. Zudem bietet das Hilfswerk Kärnten Blutzucker- sowie Blutdruckkontrollen an, ergänzt durch Hörtests der Firma Hansaton.

Programmüberblick (VEZ Speisesaal, Eintritt frei):

  • 16 Uhr: Begrüßung durch Präsident OMR Dr. Dieter Kopper
  • 16.20 Uhr: Mitgliederehrung des Kärntner Herzverbands
  • 16.30 Uhr: Vortrag zu Bewegung in den ersten vier Wochen nach einer Herz-OP (Prim. Univ. Prof. Dr. Thomas Schachner)
  • 16.55 Uhr: Vortrag zu Sport in der Behandlung von Herzkreislauferkrankungen (Prim. Priv.-Doz. Dr. Hannes Alber)
  • 17.20 Uhr: Pause mit Laborführungen, Gesundheits-Checks und Maschinen-Ausstellung
  • 17.50 Uhr: Vortrag zum Stellenwert des Gehtrainings bei pAVK (Lt. OA Dr. Robert Peteani)
  • 18.10 Uhr: Vortrag über Trainingsintensität und Krafttraining (OÄ Dr. Katharina Leitner)
  • Ca. 18.30 Uhr: Veranstaltungsende
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