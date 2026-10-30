Klagenfurt zeichnet Frauenhaus für jahrzehntelangen Einsatz aus

Das Klagenfurter Frauenhaus bietet seit mehr als vier Jahrzehnten Schutz und Hilfe für bedrohte und misshandelte Frauen und deren Kinder. Im Rahmen der Mitgliederversammlung im Progress-Zentrum holte Bürgermeister Christian Scheider (FSP) die Belegschaft vor den Vorhang. Stellvertretend nahm Obfrau Augustine Gasser die Ehrung entgegen.

Frauenhaus erhält Sozialpreis

„Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses unterstützen bei schwierigen Entscheidungen, helfen bei der Bewältigung des Erlebten und geben Betroffenen das Gefühl zurück, nicht allein zu sein. Mit der Verleihung des Sozialpreises möchten wir diese wertvolle und oftmals herausfordernde Arbeit würdigen. Wir möchten Danke sagen – für den täglichen Einsatz, für die vielen Gespräche, für die Begleitung in schwierigen Stunden und für die Kraft, Frauen und Kindern auch dann Hoffnung zu geben, wenn ihre Lebenssituation aussichtslos erscheint“, betonte das Stadtoberhaupt. Die Auszeichnung unterstreicht das Bekenntnis, dass jede Frau das Recht auf ein Leben frei von Angst, Einschüchterung und Gewalt besitzt.

Hilfe rund um die Uhr

Wer von Gewalt betroffen ist, kann zu jeder Tages- und Nachtzeit das Frauenhaus kontaktieren. Es wird sofortige Hilfe angeboten. Neben gesichertem Wohnraum stehen Küchen, Sanitäranlagen, Aufenthaltsbereiche und ein Garten bereit. Das Team begleitet auf dem Weg in die Selbstbestimmung – unbürokratisch, zügig und auf Wunsch anonym. Der Kontakt erfolgt per Notfall-Nummer unter +43 463 44966.