Bitterer Abend für den KAC: Graz ringt die Rotjacken nieder

Der EC-KAC musste am Freitagabend eine Auswärtsniederlage hinnehmen. Die Rotjacken blieben in der Steiermark ohne Punkte und mussten sich den Graz99ers geschlagen geben.

Für den EC-KAC stand an diesem Freitagabend ein Auswärtsspiel auf dem Programm: In der win2day ICE Hockey League gastierten die Rotjacken beim amtierenden Meister, den Graz99ers. Der Puckeinwurf im Merkur Eisstadion erfolgte um 18.30 Uhr. Nach dem ersten Drittel warteten die Zuseher allerdings noch auf den ersten Torerfolg; der Spielabschnitt endete ohne zählbaren Treffer.

Graz bricht den Bann

Im zweiten Spielabschnitt gelang den Steirern schließlich der Durchbruch: Josh Currie brachte die Graz99ers in der 36. Minute mit 1:0 in Führung. Auch im Schlussdrittel legten die Hausherren nach und bauten ihren Vorsprung weiter aus, als Kevin Conley in der 47. Minute zum 2:0 einnetzte. Nur zwei Minuten später schlug Conley erneut zu und erhöhte auf 3:0. Zwar traf Tobias Sablattnig in der 55. Spielminute zum 1:3-Anschluss, die Aufholbemühungen der Klagenfurter kamen jedoch zu spät – der Sieg ging an die Steirer. Kirk Furey, Head Coach des KAC, sagt dazu: „Unsere Mannschaft hat über weite Strecken der 60 Spielminuten eine gute kämpferische Leistung gebracht. Graz hat Profit aus seinem Powerplay gezogen, uns ist das leider nicht gelungen, das hat den Unterschied gemacht.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 21:32 Uhr aktualisiert