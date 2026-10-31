Schwere Verletzung nach Crash in Klagenfurt: Alkotest bei Scooter-Fahrer positiv

Bei einem Verkehrsunfall in der Villacher Straße hat sich am Freitagabend ein 47-jähriger Scooter-Fahrer schwer verletzt. Der Mann war gegen 18:45 Uhr auf dem Gehsteig stadtauswärts unterwegs und überquerte im Kreuzungsbereich mit der Lueger Straße den dortigen Schutzweg.

Schwere Kopfverletzung

Zeitgleich fuhr ein 30-jähriger Autofahrer auf der Villacher Straße in Richtung Osten und setzte zum Linksabbiegen in die Lueger Straße an, wobei es zur Kollision mit dem Scooter kam. „Durch die Kollision kam der 47-Jährige zu Sturz und erlitt eine schwere Kopfverletzung. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Mittelschwere Alkoholisierung

Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit mittels Alkomattest wies bei dem verunglückten 47-Jährigen darüber hinaus eine mittelschwere Alkoholisierung nach, heißt es abschließend.