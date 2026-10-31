Vera Wutti-Incko gewinnt 19. Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke Klagenfurt

Die Autorin erhält bei der Verleihung neben einer Urkunde und einer von der HTL Ferlach gestalteten Goldfeder ein Preisgeld von 5.000 Euro.

Die Autorin erhält bei der Verleihung neben einer Urkunde und einer von der HTL Ferlach gestalteten Goldfeder ein Preisgeld von 5.000 Euro.

Nachdem sie bereits vor drei Jahren den dritten Platz belegt hatte, konnte die Kärntnerin, für die das Verfassen deutscher und slowenischer Texte ein essenzieller Teil ihres Lebens ist, die Jury diesmal vollständig für sich gewinnen.

„Mein Gott! Das ist doch unglaublich!“

Als Jurymitglied Josef Winkler ihr telefonisch die frohe Botschaft überbrachte, reagierte sie überwältigt: „Mein Gott! Das ist doch unglaublich! Ich freue mich sehr!“ Die Autorin erhält bei der Verleihung neben einer Urkunde und einer von der HTL Ferlach gestalteten Goldfeder ein Preisgeld von 5.000 Euro. Insgesamt werden beim Literaturwettbewerb Preisgelder in Höhe von mehr als 15.000 Euro ausgeschüttet. Der mit 1.500 Euro dotierte zweite Platz geht an die Klagenfurter Juristin Anna Wöllik, während sich der Lebens- und Sozialberater Valentin Veratschnig über den dritten Rang und 800 Euro freuen darf.

Sonderauszeichnungen

Neben den Hauptpreisen wurden auch zahlreiche Sonderauszeichnungen vergeben. Die Violinistin Špela Hrastnik sicherte sich den Preis des Slowenischen Kulturverbandes und des Zentralverbandes slowenischer Organisationen. Weitere Geldpreise gingen an Brigitta Huemer, Verena Schumanski sowie an Helmut Lirzer, der vom PEN-Club Austria bedacht wurde. Das Land Kärnten würdigte zudem das bisherige Schaffen der Wernbergerin Simone Schönett mit 3.000 Euro, während Sieglind Demus den gleich hoch dotierten Preis der Stadt Klagenfurt für ihr Lebenswerk erhielt. Zudem wurden Klaus Oberrauner, Anna Kohlweis, Anne Sophie Meincke, Dagmar Cechak und Michael Kuscher mit Würdigungspreisen bedacht.

Preisverleihung folgt

Die Fachjury hatte im Vorfeld die anonymisierten Einsendungen bewertet. Der Jury-Vorsitzende Günter Schmidauer resümierte den Prozess: „Es war auch heuer nicht leicht, Bewertungen aus über 120 Einsendungen deutscher und slowenischer Poeten vorzunehmen. Die Auswahl der Themen war wieder breit gestreut.“ Auch der Initiator des Preises, Harald Raffer, lobte das hohe Niveau der Beiträge: „Der 19. Wettbewerb der Worte und Verse dokumentiert weiterhin den Stellenwert der Gattung Lyrik in unserem Land. Es gab unter den eingesandten Gedichten großartige Zeilenzauberer, die diesmal leider keinen Preis bekommen konnten!“ Die offizielle und bei freiem Eintritt zugängliche Preisverleihung findet am Donnerstag, dem 5. November, um 18 Uhr im Klagenfurter Stadthaus statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 12:33 Uhr aktualisiert