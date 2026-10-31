Härtetest: KAC trifft daheim auf Black Wings Linz

Die Rotjacken blicken auf ein intensives Programm im Oktober mit zwölf Pflichtspielen zurück. Wegen zahlreicher Ausfälle sanken die Resultate zuletzt: Vier der vergangenen sechs Duelle endeten mit einer Niederlage, darunter das 2:5 daheim gegen Bozen und das 1:3 auswärts bei den Graz99ers. Die rot-weiße Saisonbilanz steht aktuell bei neun Siegen und sieben Niederlagen.

KAC will Siegesserie von Linz beenden

Ganz anders präsentieren sich die Oberösterreicher: Die Truppe von Head Coach Philipp Lukas gewann zehn der letzten elf Ligapartien und hält bei zwölf Siegen aus 16 Einsätzen. KAC-Stürmer Simeon Schwinger analysiert den Gegner: „Linz kommt mit sehr viel Selbstvertrauen in unsere Halle, man merkt, dass sie in den letzten Wochen Spaß hatten am Eishockey. Zu ihren Vorzügen gehört sicher, dass jede ihrer Sturmlinien Gefahr ausstrahlt, da sind vor allem viele österreichische Spieler dabei, die aktuell gut spielen und sehr treffsicher sind. Sie haben einen Lauf, diesen müssen wir brechen, Linz muss von Beginn an merken, dass es gegen uns nicht leicht wird. Ich persönlich bin positiv eingestellt und freue mich auf diese Begegnung.“

KAC muss auf sieben Spieler verzichten

Kadertechnisch fehlen den Kärntnern weiterhin sieben verletzte Akteure: Sebastian Dahm, Maximilian Preiml, Nick Petersen, Jan Muršak, Ben Öfner, Fabian Hochegger und Matt Fraser stehen nicht zur Verfügung. Dagegen trainiert Mattias Göransson nach Krankheit wieder mit und rückt ins Lineup. Im Tor bleibt Mareks Mitens. Der EC-KAC hat die ursprünglich bis 2. November befristete Zusammenarbeit mit ihm verlängert.