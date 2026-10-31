Klagenfurter Spielplatz erstrahlt in neuem Glanz

Auf dem Areal in der Erkergasse wurde in den vergangenen Wochen kräftig gearbeitet: Der alte, beschädigte Teil des hiesigen Spielplatzes wurde abgerissen und komplett erneuert. Er wich einer modernen Anlage, die sowohl Kindern als auch Erwachsenen zugutekommt. Im Mittelpunkt steht ein Mobilitätsparcours-Spielturm, der Motorik und Ausdauer der Kleinen stärkt. Für die Kleinsten sorgt eine eigene Bobbycar-Strecke für sicheren Fahrspaß. Zudem wurden für alle Sportbegeisterten kleine Fußballtore aufgestellt.

Neuer Treffpunkt für alle Generationen

„Neben vielfältigen Bewegungs- und Spielmöglichkeiten bietet die Anlage auch Raum für Begegnung, Austausch und Entspannung für Eltern und Familien. Es freut mich besonders, dass wir damit einen weiteren attraktiven Treffpunkt für alle Generationen in Klagenfurt schaffen und die Lebensqualität in unserer Stadt weiter stärken“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Auch an einen Bereich für Erwachsene wurde gedacht. Eine gemütliche Kommunikationsfläche mit Tisch und Bänken sowie ein Liegeplatz laden zum Verweilen ein. Damit der Nachwuchs geschützt bleibt und nicht auf die Fahrbahn gerät, fasst ein Zaun das gesamte Gelände ein.

Spielplatzoffensive wird fortgesetzt

„In den kommenden Monaten werden wir unsere Spielplatzoffensive fortsetzen und Schritt für Schritt weitere Anlagen von Klagenfurt Wohnen für unsere Familien neugestalten“, kündigt Wohnungsreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) an.