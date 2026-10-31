Humor-Wettstreit geht in die nächste Runde: Größtes Bühnentalent gesucht

In Klagenfurt steht ein rundes Jubiläum für die Kleinkunst an: Das Humorkollektiv LACH AMOL vergibt zum 20. Mal die begehrte „Herkuleskeule“.

Die Pointen sitzen, der Saal bebt und die Keule wartet auf ihren nächsten großen Auftritt: Am Samstag, 14. November 2026, vergibt das Humorkollektiv Lach Amol in der Eventhalle Droneberger im Gerberweg erneut den traditionsreichen Klagenfurter Kleinkunstpreis „HERKULES“. Über Sieg oder Niederlage bestimmt an diesem Abend allein das Publikum. Mittels Score-Boards bzw. Punktekarten fungieren die Gäste im Saal als Jury und bewerten die einzelnen Darbietungen.

Insgesamt sechs Acts treten im Wettbewerb gegeneinander an: Yana Thaler

Andreas Schintl

David Samhaber

Karin Uebelbacher

Alltagsprolet

Marvin Tare

Vorjahressiegerin kehrt zurück

Als Moderator begleitet Antenne Kärnten-Moderator Alex Streicher die Gäste durch das Programm. Zudem gibt es einen besonderen Auftritt abseits des Wettbewerbs: Die amtierende Gewinnerin des Vorjahres, Katrin Winkler-Jandl, steht als Special Act auf der Bühne. Nach ihrem damaligen Erfolg kehrt sie nun als „Fraukules“ zurück. Tickets sind bereits erhältlich.

©evmedia Katrin Winkler-Jandl kehrt als Special Act auf die HERKULES Bühne zurück.