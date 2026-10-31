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/ ©Andreas Hauer
Ein Bild auf 5min.at zeigt die gebürtige Villacherin Yana Thaler. Sie grinst in die Menge; hält ein Mikrophon in der Hand.
Die gebürtige Villacherin Yana Thaler nimmt ebenfalls am Wettbewerb teil.
Klagenfurt
31/10/2026
"HERKULES"-Award

Humor-Wettstreit geht in die nächste Runde: Größtes Bühnentalent gesucht

In Klagenfurt steht ein rundes Jubiläum für die Kleinkunst an: Das Humorkollektiv LACH AMOL vergibt zum 20. Mal die begehrte „Herkuleskeule“.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Die Pointen sitzen, der Saal bebt und die Keule wartet auf ihren nächsten großen Auftritt: Am Samstag, 14. November 2026, vergibt das Humorkollektiv Lach Amol in der Eventhalle Droneberger im Gerberweg erneut den traditionsreichen Klagenfurter Kleinkunstpreis „HERKULES“. Über Sieg oder Niederlage bestimmt an diesem Abend allein das Publikum. Mittels Score-Boards bzw. Punktekarten fungieren die Gäste im Saal als Jury und bewerten die einzelnen Darbietungen.

Insgesamt sechs Acts treten im Wettbewerb gegeneinander an:

  • Yana Thaler
  • Andreas Schintl
  • David Samhaber
  • Karin Uebelbacher
  • Alltagsprolet
  • Marvin Tare

Vorjahressiegerin kehrt zurück

Als Moderator begleitet Antenne Kärnten-Moderator Alex Streicher die Gäste durch das Programm. Zudem gibt es einen besonderen Auftritt abseits des Wettbewerbs: Die amtierende Gewinnerin des Vorjahres, Katrin Winkler-Jandl, steht als Special Act auf der Bühne. Nach ihrem damaligen Erfolg kehrt sie nun als „Fraukules“ zurück. Tickets sind bereits erhältlich.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Vorjahressiegerin Katrin Winkler-Jandl. Sie sitzt auf einem Stuhl und zieht eine komische Grimasse. Ihr Blick geht nach oben.
©evmedia
Katrin Winkler-Jandl kehrt als Special Act auf die HERKULES Bühne zurück.

Transparenzhinweis

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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