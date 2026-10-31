Spiel und Spaß: Der Kasperl kommt nach Klagenfurt

Im Klagenfurter Stadtteil Fischl steht ein unterhaltsamer Nachmittag für die Kleinsten auf dem Programm. Die Klagenfurter Volkspartei lädt Familien am Sonntag, dem 8. November 2026, zu einem kostenlosen Kasperltheater ein.

Am Sonntag, 8. November 2026, gastiert die Puppenbühne im Gemeinschaftsraum beim Spar in der Fischlstraße. Geplant sind zwei Termine um 14.30 Uhr sowie um 15.30 Uhr. Eingeladen sind Mädchen und Buben ab drei Jahren, wobei die Teilnahme ausschließlich in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson möglich ist. Der Zutritt ist kostenlos, zudem werden Getränke bereitgestellt.

Kasperltheater und Bürgeranliegen

„Gerade in der kalten Jahreszeit braucht es Angebote, bei denen Familien zusammenkommen und Kinder einen schönen Nachmittag erleben können. Der Kasperl ist dafür genau das Richtige“, erklärt ÖVP-Sektionsobmann Daniel Hornbogner. Abseits der Unterhaltung nutzt die Ortspartei den Termin für die Anliegen der Bewohner von Fischl und St. Peter. Gefordert werden unter anderem ein öffentlicher Bankomat, ein Postpartner vor Ort sowie die Sanierung und Pflege der Wohnanlagen und Spielplätze im Stadtteil.

Bürger können Wünsche äußern

„Fischl und St. Peter sind lebendige Stadtteile mit vielen jungen Familien. Die Menschen hier haben ein Recht auf eine gute Grundversorgung direkt vor der Haustür und auf gepflegte Spielplätze für ihre Kinder“, unterstreicht ÖVP-Stadtparteiobmann Stadtrat Julian Geier. Bürger können ihre Wünsche direkt vor Ort an die Mandatare richten.