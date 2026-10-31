Universität Klagenfurt: 29 Studierende machten den Anfang

1986 nahmen 29 Studierende ihr Informatikstudium an der Universität Klagenfurt auf. Vier Jahrzehnte später gehört das Fach zu den tragenden Säulen der Fakultät für Technische Wissenschaften. Dieses Jubiläum wird nun gefeiert.

Ein rundes Jubiläum begeht die Universität Klagenfurt am 20. November 2026 im Lakeside Science & Technology Park: Vier Jahrzehnte Informatik werden mit einem Festakt und hochkarätigen Ehrenpromotionen gefeiert. Den Auftakt bildet um 14 Uhr die Jubiläumsfeier unter der Leitung des Dekanats der Fakultät für Technische Wissenschaften. Ein Videobeitrag liefert Daten sowie Meinungen zur bisherigen Entwicklung des Instituts. Im Anschluss zeichnet Johann Eder den Weg des Fachgebiets nach und thematisiert künftige Herausforderungen. Eine Expertenrunde mit Absolventen sowie Interessengruppen widmet sich den weiteren Aussichten der Branche. Abgerundet wird die erste Programmhälfte mit der Vergabe des TEWI-Ehrenzeichens.

Verleihung der Ehrendoktorate

Ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Verleihung der Ehrendoktorate an die beiden slowenischen Informatikerer Nada Lavrač und Ivan Bratko, zwei international anerkannte Persönlichkeiten der Forschung zur künstlichen Intelligenz. Die Laudatio auf Lavrač hält Johann Eder. Bratkos Leistungen würdigt Gerhard Friedrich.