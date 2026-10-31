Carinthian Lions: Ein Sieg und eine Niederlage in Klagenfurt

Am Koschat-Sportplatz in Klagenfurt absolvierten die U16 und U18 der Carinthian Lions am Samstag einen Football-Doppelspieltag vor gut 150 Zuschauern.

Der Klagenfurter Koschat-Sportplatz bildete am Samstag die Kulisse für zwei Heimpartien der Carinthian Lions. Rund 150 Zuschauer verfolgten das Aufeinandertreffen der U16 mit den Graz Giants. Trotz gelungener Aktionen der Hausherren übernahmen die steirischen Gäste zunehmend das Kommando und siegten mit 46:2. Das Rückspiel steigt am Sonntag, 8. November, in Graz.

Heimsieg für U18

Erfolgreicher agierte die U18 gegen die Hohenems Blue Devils: Die Kärntner dominierten die Begegnung von Beginn an. Nach einem 20:0 im Startviertel und einem 34:8 zur Halbzeit fixierte das Heimteam einen 64:14-Erfolg. Am Samstag, 7. November, geht es am Koschat-Sportplatz gegen die ungeschlagenen Wels Huskies um das Finalticket.