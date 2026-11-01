Klagenfurter entwickelt eigene Ticketplattform mit besonderem Vorteil

Ein Klagenfurter Unternehmer will den Ticketverkauf revolutionieren. Mit „Kartenzwicker“ hat er eine Plattform entwickelt, die ohne Registrierung funktioniert und vollständig aus Kärnten stammt.

Ob Konzert, Theateraufführung oder Vereinsfest: Wer in Kärnten eine Veranstaltung organisiert, kann dafür künftig auch eine Ticketplattform aus Klagenfurt nutzen. Der Unternehmer Alexander-Ingo Webernig hat mit „Kartenzwicker“ eine digitale Lösung entwickelt, über die Veranstalter ihre Eintrittskarten verkaufen und den Einlass organisieren können. Auch für Besucher soll der Ticketkauf möglichst unkompliziert funktionieren.

Tickets kaufen – ganz ohne Registrierung

Ein besonderer Vorteil für Kunden: Wer über „Kartenzwicker“ eine Eintrittskarte kauft, muss dafür keinen eigenen Account erstellen. Die Tickets werden direkt auf das Smartphone geschickt. Einen Tag vor der Veranstaltung erhalten Käufer außerdem eine Erinnerung an das Event. Aber auch für Veranstalter bietet die Plattform verschiedene Funktionen, wie die Stadt Klagenfurt erklärt: „Beispielsweise einen interaktiven Saalplan mit eigener Bestuhlung, Frühbucher-Staffeln und Zeitphasen, Offline-Einlass mit späterer Synchronisation, zusätzliche Social-Media-Werbung und vieles mehr.“

Vollständig in Kärnten entwickelt

Hinter der Plattform steht der Klagenfurter Alexander-Ingo Webernig, der seit 27 Jahren selbstständig ist und sowohl als IT-Entwickler als auch im Veranstaltungsmanagement arbeitet. Eine Besonderheit: Die Plattform wurde vollständig in Kärnten entwickelt. Vergangenen Donnerstag stellte Webernig sein Projekt dem Klagenfurter Wirtschaftsstadtrat Julian Geier vor. Dieser begrüßte die Entwicklung und verwies auf die Bedeutung digitaler Geschäftsmodelle für den Wirtschaftsstandort: „Genau diesen Unternehmergeist brauchen wir, um Klagenfurt als modernen, wettbewerbsfähigen und zukunftsfitten Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln“, betont Geier. Interessierte Veranstalter können sich auf der Website informieren oder Webernig unter 0660 767 48 33 beziehungsweise per E-Mail kontaktieren.