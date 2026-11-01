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/ ©Dead Devils Klagenfurt
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Nikolaus und eine Percht.
In Klagenfurt laden die Dead Devils Anfang Dezember wieder zu einer vorweihnachtlichen Aktion für die ganze Familie ein.
Klagenfurt
01/11/2026
Am 4. Dezember

Nikolo besucht Klagenfurter Tankstelle – mit Überraschung im Gepäck

An einer Klagenfurter Tankstelle wird es Anfang Dezember besonders weihnachtlich. Dort schaut nämlich der Nikolo persönlich vorbei – und hat für die kleinen Besucher auch eine Überraschung dabei.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)
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Der Nikolo schaut Anfang Dezember wieder in Klagenfurt vorbei – und hat auch kleine Überraschungen im Gepäck. Am Freitag, dem 4. Dezember 2026, veranstalten die Perchtengruppe „Dead Devils Klagenfurt“ gemeinsam mit der Eni Tankstelle in der St. Veiter Straße 61 bereits zum dritten Mal eine Nikolo-Aktion. Von 14 bis 17 Uhr sind Familien eingeladen, bei der Tankstelle vorbeizukommen und einen vorweihnachtlichen Nachmittag zu verbringen.

Nikolo-Sackerl und Erinnerungsfotos

Besonders die kleinen Besucher dürfen sich freuen: Sie können den Nikolo persönlich treffen, Erinnerungsfotos mit ihm machen und sich ein Nikolo-Sackerl abholen – solange der Vorrat reicht. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. „Uns ist es ein besonderes Anliegen, das Brauchtum aufrechtzuerhalten und den Kindern schöne Erlebnisse zu ermöglichen. Wir möchten ihnen die Gelegenheit geben, den Nikolo hautnah zu erleben, mit ihm Fotos zu machen oder einfach vorbeizuschauen und gemeinsam mit ihren Familien ein paar schöne Stunden zu verbringen. Gerade solche Begegnungen stärken das Miteinander und bleiben lange in Erinnerung“, erklären die Veranstalter.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Nikolaus und eine Percht.
©Dead Devils Klagenfurt
Die Dead Devils Klagenfurt laden gemeinsam mit der Eni-Tankstelle zu einer Nikolo-Aktion.
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