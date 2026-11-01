Fotogalerie: Ausgelassene Stimmung beim Törggelen in Pörtschach

Törggelen mit Genuss und guter Laune! Im Balance Hotel Pörtschach wurde nach Herzenslust geschlemmt, angestoßen und gefeiert. Knackige Maroni, ein köstliches sechsgängiges Menü und die besten Weine aus der Region sorgten für einen genussvollen Abend, bei dem es an nichts fehlte. Für den richtigen Schwung sorgte die Musik, die die Gäste in beste Feierlaune versetzte. Bei ausgelassener Stimmung wurde gelacht, getanzt und bis in die Nacht hinein auf einen rundum gelungenen Törggele-Abend angestoßen. Mit dabei: Alpenfischproduzent Matthias Decleva, Reporterin Petra Eggerer, Maschinenproduzent Peter Sorgo, die Winzer Robert Mack und Christina Maltschnig und Weinvermarkter Horst Wild.

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