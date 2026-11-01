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/ ©Egon Rutter
Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Törggelen im Hotel Balance Pörtschach.
Beim Törggelen in Pörtschach ließen sich die Gäste verwöhnen.
Klagenfurt-Land
01/11/2026
Hotel Balance

Fotogalerie: Ausgelassene Stimmung beim Törggelen in Pörtschach

Maroni, edle Tropfen und jede Menge gute Laune: Im Balance Hotel Pörtschach wurde beim Törggelen ordentlich gefeiert. In unserer Bildergalerie findest du die Schnappschüsse des Abends.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Törggelen mit Genuss und guter Laune! Im Balance Hotel Pörtschach wurde nach Herzenslust geschlemmt, angestoßen und gefeiert. Knackige Maroni, ein köstliches sechsgängiges Menü und die besten Weine aus der Region sorgten für einen genussvollen Abend, bei dem es an nichts fehlte. Für den richtigen Schwung sorgte die Musik, die die Gäste in beste Feierlaune versetzte. Bei ausgelassener Stimmung wurde gelacht, getanzt und bis in die Nacht hinein auf einen rundum gelungenen Törggele-Abend angestoßen. Mit dabei: Alpenfischproduzent Matthias Decleva, Reporterin Petra Eggerer, Maschinenproduzent Peter Sorgo, die Winzer Robert Mack und Christina Maltschnig und Weinvermarkter Horst Wild.

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Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Törggelen im Hotel Balance Pörtschach.
©Egon Rutter
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