Strandbad Klagenfurt soll künftig das ganze Jahr über genutzt werden

Im Klagenfurter Strandbad bleibt derzeit kaum ein Stein auf dem anderen. Für 5,6 Millionen Euro wird ein Teil der Anlage neu gebaut. Und die Stadtwerke haben nun Ganzjahrespläne für das beliebte Bad am Wörthersee.

Wo im Sommer noch Tausende Badegäste unterwegs waren, haben inzwischen die Bauarbeiter das Kommando übernommen. Im Strandbad Klagenfurt am Wörthersee laufen die Umbauarbeiten bereits auf Hochtouren. Der bisherige Mitteltrakt, in dem unter anderem Gastronomie und Sanitäranlagen untergebracht waren, wird vollständig erneuert. Die Stadtwerke Klagenfurt investieren dafür rund 5,6 Millionen Euro.

Erste Arbeiten sollen noch heuer abgeschlossen werden

Noch vor Jahresende soll das neue Gebäude für die Sanitäranlagen stehen. Für den Gastronomiebereich ist vorgesehen, die Bodenplatte im November zu betonieren – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Auch optisch wird sich einiges verändern. Zwischen den Gebäudeteilen ist eine Glasfront geplant, die künftig bereits von der Straße aus den Blick auf den Wörthersee freigeben soll, wie der ORF Kärnten berichtet. Das mehr als 100 Jahre alte, denkmalgeschützte Hauptgebäude bleibt hingegen weitgehend erhalten. Die Fassade im Eingangsbereich soll nach den Arbeiten wieder ihr bisheriges Erscheinungsbild zurückbekommen.

Hochwasser machte Schwachstellen sichtbar

Hinter dem Millionenprojekt steckt allerdings nicht nur der Wunsch nach moderneren Einrichtungen. Ein wesentlicher Grund für den Neubau ist der Hochwasserschutz. Die Überschwemmungen vor drei Jahren hätten gezeigt, dass die bestehende Infrastruktur nicht ausreichend gegen solche Ereignisse geschützt sei, erklärt Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole gegenüber dem ORF. Da künftig erneut mit Hochwasser gerechnet werden müsse, sollen die neuen Gebäude entsprechend abgesichert werden. Gleichzeitig werden die Gastronomie und die Sanitäranlagen technisch modernisiert. Der Sanitärbereich wird außerdem winterfest ausgeführt.

Strandbad soll künftig ganzjährig genutzt werden

Die Stadtwerke denken bereits über die klassische Badesaison hinaus. Denn auch wenn die Temperaturen längst nicht mehr zum Schwimmen einladen, zieht es zahlreiche Menschen an den Wörthersee. Laut Smole zeigen Bewegungsdaten, dass sich selbst außerhalb der Sommersaison und bei weniger gutem Wetter mehr als 3.000 Menschen im Strandbad aufhalten. Dieses Interesse möchte man künftig stärker nutzen. Langfristig soll das Strandbad deshalb zu einer Anlage werden, die ganzjährig genutzt werden kann. Der neue Mitteltrakt schafft dafür wichtige Voraussetzungen. Auch ein ganzjähriger Gastronomiebetrieb ist Teil der Überlegungen.

453.000 Badegäste in der heurigen Saison

Wie beliebt das Klagenfurter Strandbad ist, zeigen auch die Besucherzahlen: 453.000 Badegäste wurden in der Saison 2026 gezählt. Sie sollen im kommenden Sommer bereits von den neuen Einrichtungen profitieren können. Mit dem aktuellen Bauprojekt ist die Modernisierung der Anlage allerdings noch nicht abgeschlossen. Auch der Nordtrakt soll in weiterer Folge saniert werden. Hier muss vorab allerdings erst die Finanzierung abschließend geregelt werden.