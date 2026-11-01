Gemeinsam ins Glück: Zwei Katzenpaare hoffen auf ein neues Daheim

Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder drei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Vier davon dürfen wir euch auch diesen Sonntag vorstellen: die Katzenduos Katjes und Lenovo sowie Panda und Peanut.

Katzenpärchen sucht gemeinsames Heim

Infos zu Katjes und Lenovo Weiblich kastriert

Männlich, kastriert

Europäisch Kurzhaar

zirka ein Jahr alt

Sobald Katjes und Lenovo Vertrauen gefasst haben, freuen sie sich über Zuwendung, Streicheleinheiten und gemütliche Stunden mit ihren Menschen. Bei Lenovo gibt es allerdings eine Besonderheit: Er leidet an einer Zahnerkrankung, weshalb er im Laufe seines Lebens seine Zähne verlieren wird. „Dennoch kann er auch ohne Zähne gut fressen und dadurch künftig schmerzfrei leben“, heißt es vonseiten des TiKo-Teams. Gesucht wird daher ein liebevolles Zuhause bei verständnisvollen Menschen, die ihnen Zeit geben, ihr Herz zu öffnen, und ihnen sicheren Freigang ermöglichen.

©TiKo | Am Foto: Katjes ©TiKo | Am Foto: Lenovo

Katzenfreundinnen freuen sich auf neues Zuhause

Infos zu Panda und Peanut Weiblich

kastriert

Europäisch Kurzhaar

zirka 3 1⁄2 Jahre alt

Panda und Peanut sind zwei Katzenfreundinnen, die gemeinsam durchs Leben gehen. Die schwarz-weiße Panda ist neugierig, etwas aufgeschlossener und genießt gerne Streicheleinheiten. Ihre rot getigerte Freundin Peanut ist hingegen schüchterner und braucht besonders viel Zeit, um Vertrauen zu fassen. Panda und Peanut suchen gemeinsam ein ruhiges, liebevolles Zuhause bei geduldigen Menschen, die ihnen Zeit zum Ankommen geben.

©TiKo | Am Foto: Panda ©TiKo | Am Foto: Peanut

Tiere kennenlernen Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr

Samstag: 10 bis 13 Uhr