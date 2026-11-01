Unfall statt Drive-in: Karambolage vor Klagenfurter Fast-Food-Restaurant

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall mit mindestens drei Fahrzeugen beim Drive-in einer Fast-Food-Kette in der Rosentaler Straße in Klagenfurt.

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es am Sonntag in der Kärntner Landeshauptstadt: Bei der Zufahrt zu einem Fast-Food-Drive-in in der Rosentaler Straße ereignete sich ein Auffahrunfall. Mindestens drei Fahrzeuge waren verwickelt. Wie auf Aufnahmen des Instagram-Kanals klagenfurt_elite zu sehen ist, wurde das voranfahrende Auto infolge des Zusammenstoßes über das Bankett auf einen Begrenzungsstein geschoben. Unklar bleibt vorerst, ob Insassen bei der Karambolage Verletzungen davontrugen. Nähere Informationen folgen.