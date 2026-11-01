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/ ©klagenfurt_elite
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Auffahrunfall. Zwei Frauen stehen neben den beschädigten Fahrzeugen.
Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Klagenfurt.
Klagenfurt
01/11/2026
Am Sonntag

Unfall statt Drive-in: Karambolage vor Klagenfurter Fast-Food-Restaurant

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall mit mindestens drei Fahrzeugen beim Drive-in einer Fast-Food-Kette in der Rosentaler Straße in Klagenfurt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es am Sonntag in der Kärntner Landeshauptstadt: Bei der Zufahrt zu einem Fast-Food-Drive-in in der Rosentaler Straße ereignete sich ein Auffahrunfall. Mindestens drei Fahrzeuge waren verwickelt. Wie auf Aufnahmen des Instagram-Kanals klagenfurt_elite zu sehen ist, wurde das voranfahrende Auto infolge des Zusammenstoßes über das Bankett auf einen Begrenzungsstein geschoben. Unklar bleibt vorerst, ob Insassen bei der Karambolage Verletzungen davontrugen. Nähere Informationen folgen.

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