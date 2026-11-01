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/ ©Fotolia.com
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht bei Nacht in ein Haus ein.
Am 12. November 2026 steht ein mutmaßlicher Einbrecher aus Klageenfurt vor Gericht.
Klagenfurt
01/11/2026
Prozess
Gericht

Einbrecher lief Polizei in die Arme – nun steht er vor Gericht

Fast ein Jahr nach einem Einbruch in ein Schulgebäude muss sich nun ein Klagenfurter (44) vor dem Landesgericht verantworten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Szenen, wie im Film, spielten sich im vergangenen Dezember vor einer Klagenfurter Schule ab – 5 Minuten berichtete. Mitten in der Nacht wurde das Gebäude plötzlich von der Polizei umstellt. Zuvor hatte der Hausmeister einen Einbrecher beobachtet. Dieser soll eine Glastüre mit einem Brecheisen aufgebrochen haben. Sein Ziel: Die Getränkeautomaten.

Coup ging schief

Auch diese dürfte er mit dem Hebeleisen geknackt haben. Wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, belief sich die Beute auf Münzgeld in Höhe von 501,05 Euro. Ans Ausgeben war jedoch nicht mehr zu denken, denn er wurde noch vor der Bildungseinrichtung festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Nun – fast ein Jahr später – muss er sich wegen versuchten Diebstahls durch Einbruch vor Gericht verantworten. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Für den Klagenfurter gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

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