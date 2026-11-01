Einbrecher lief Polizei in die Arme – nun steht er vor Gericht

Fast ein Jahr nach einem Einbruch in ein Schulgebäude muss sich nun ein Klagenfurter (44) vor dem Landesgericht verantworten.

Szenen, wie im Film, spielten sich im vergangenen Dezember vor einer Klagenfurter Schule ab – 5 Minuten berichtete. Mitten in der Nacht wurde das Gebäude plötzlich von der Polizei umstellt. Zuvor hatte der Hausmeister einen Einbrecher beobachtet. Dieser soll eine Glastüre mit einem Brecheisen aufgebrochen haben. Sein Ziel: Die Getränkeautomaten.

Coup ging schief

Auch diese dürfte er mit dem Hebeleisen geknackt haben. Wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, belief sich die Beute auf Münzgeld in Höhe von 501,05 Euro. Ans Ausgeben war jedoch nicht mehr zu denken, denn er wurde noch vor der Bildungseinrichtung festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Nun – fast ein Jahr später – muss er sich wegen versuchten Diebstahls durch Einbruch vor Gericht verantworten. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Für den Klagenfurter gilt natürlich die Unschuldsvermutung.