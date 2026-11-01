Klarer Heimsieg: KAC bezwingt Black Wings Linz

In der heimischen Heidi Horten-Arena feierte der EC KAC in der ICE Hockey League einen klaren Erfolg über die Black Wings Linz. Die Klagenfurter hatten von Beginn an die Nase vorne.

Am Sonntag trafen der EC-KAC und die Black Wings Linz in der Klagenfurter Heidi Horten-Arena aufeinander. Um 17.30 Uhr startete die Begegnung, in der die Hausherren rasch für klare Verhältnisse sorgten. Bereits in der sechsten Minute brachte Thomas Hundertpfund den KAC in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Simeon Schwinger auf 2:0, ehe Jesper Jensen Aabo im elften Umlauf den dritten Klagenfurter Treffer erzielte.

Torregen in Klagenfurt

Den Gästen aus Linz gelang durch Luis Lindner in der 14. Spielminute der Anschlusstreffer zum 1:3. Die Antwort der Rotjacken folgte jedoch prompt: Jan Drozg stellte in Minute 17 auf 4:1, bevor Hundertpfund mit seinem zweiten Tor kurz vor der Pause das 5:1 markierte. Im zweiten Abschnitt baute Drozg die Führung weiter aus und traf zum 6:1-Zwischenstand.

Sieg für die Rotjacken

Die Gäste aus Oberösterreich gaben jedoch nicht auf und ihre Bemühungen wurden schließlich in der 51. Minute belohnt: Brady Shaw verkürzte auf 2:6. Am verdienten Heimsieg der Rotjacken änderte dies aber nichts mehr. Letztendlich erhöhte Drozg mit seinem dritten Treffer des Abends sogar noch auf 7:2 – damit feierte der KAC vor heimischem Publikum einen überzeugenden Erfolg.