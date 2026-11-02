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/ ©MJK
Das Bild auf 5min.at zeigt Eishockeyspieler.
In Ferlach dreht sich am 6. November alles um die Förderung des Kärntner Eishockeynachwuchses.
Klagenfurt-Land
02/11/2026
Business Challenge

KAC und VSV machen gemeinsame Sache für den guten Zweck

Normalerweise sind sie erbitterte Rivalen. Doch am Freitag ziehen KAC und VSV an einem Strang. Bei einem besonderen Eishockeyturnier in Ferlach unterstützen Profispieler 16 Firmenteams aus Kärnten.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
2 Minuten Lesezeit(256 Wörter)
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Normalerweise stehen sich der KAC und der VSV als Rivalen gegenüber. Am Freitag, dem 6. November 2026, machen die beiden Kärntner Eishockeyvereine jedoch gemeinsame Sache – und das für einen guten Zweck. Bei der „Eishockey Business Challenge“ in Ferlach treten 16 Teams aus der Kärntner Wirtschaft gegeneinander an. Unterstützung erhalten sie dabei von Profispielern der beiden Traditionsvereine. Der Reinerlös kommt dem Kärntner Eishockeynachwuchs zugute.

Eishockeyprofis verstärken die Firmenteams

Im Hockey Trainingszentrum Ferlach tauschen am Freitag zahlreiche Unternehmer und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz gegen die Eisfläche. Mit dabei sind unter anderem Vorjahressieger UNIQA sowie die Teams Teatro Legends, Puntigamer, Humanomed und die Kärntner Sparkys. Damit die Firmenteams auch sportlich Unterstützung bekommen, wird jede Mannschaft durch einen Profi des KAC oder VSV verstärkt. Angekündigt sind unter anderem die VSV-Legionäre Linus Anderson und Sean Larochelle sowie die KAC-Cracks Jacob Hudson und Daniel Obersteiner. Auch bekannte Eishockeygrößen wie Herbert Hohenberger und Gerhard Thomasser sollen mitspielen.

Das Bild auf 5min.at zeigt Menschen mit Pokal und Eishockeyschlägern.
©MJK
Am 6. November findet die Eishockey Business Challenge in Ferlach statt.

Ein ganzer Turniertag für den guten Zweck

Über Vorrunden-, Zwischenrunden- und Platzierungsspiele wird im Laufe des Tages der Sieger ermittelt. Im Mittelpunkt steht dabei allerdings nicht nur der sportliche Wettbewerb, sondern vor allem die Unterstützung junger Eishockeytalente. „Bei allen MJK-Sportmarketing Veranstaltungen (KÄRNTEN LÄUFT, XTRAIL, FUGA300 …) steht die Förderung der Jugendarbeit im Rahmen der STARS4FUTURE-Aktion im Fokus. So wollen wir auch bei der Eishockey Business Challenge ein weiteres Zeichen im Sinne der Jugend setzen“, erklärt Veranstalter Michi Kummerer.

Das Bild auf 5min.at zeigt Menschen mit Pokal.
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Der Reinerlös der Business Challenge kommt dem Kärntner Eishockeynachwuchs zugute.
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