Kerze vergessen: Ganzes Wohnhaus musste evakuiert werden

Große Aufregung herrschte in der Nacht auf Montag in Klagenfurt. Eine vergessene Kerze führte zu einem Balkonbrand und ein ganzes Mehrparteienhaus musste evakuiert werden.

Schreckmoment mitten in der Nacht in Klagenfurt: In einem Mehrparteienhaus brach am Montag (2. November) gegen 1.55 Uhr ein Feuer auf einem Balkon aus. Die Flammen griffen auf die dort abgestellten Möbel über. Das gesamte Wohnhaus musste daraufhin evakuiert werden. Auslöser dürfte eine Kerze gewesen sein, die ein 76-jähriger Bewohner zuvor angezündet hatte.

76-Jähriger bemerkte Flammen beim Auslöschen der Kerze

Wie die Polizei berichtet, hatte der 76-jährige Mieter auf seinem Balkon eine Kerze angezündet. Als er diese nach einiger Zeit wieder auslöschen wollte, bemerkte er, dass die Balkonmöbel bereits in Flammen standen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte an und konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Vorsorglich musste jedoch das gesamte Mehrparteienhaus evakuiert werden.

Glasscheiben geborsten

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt schildert die dramatischen Szenen wie folgt: „Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand der Balkon bereits in Vollbrand. Auf diesem befanden sich mehrere Gasflaschen. Durch die enorme Hitzeentwicklung waren bereits die Glasscheiben geborsten, wodurch sich Flammen und vor allem Rauch in das Innere der Wohnung ausbreiten konnten.“ Sofort starteten die Florianis unter schwerem Atemschutz einen Löschangriff von außen und von innen. Nachdem sie die Flammen erfolgreich gelöscht hatten, erfolgte eine Druckbelüftung, um die Wohnung vom Brandrauch zu befreien.

Erheblicher Sachschaden entstanden

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Allerdings entstand erheblicher Sachschaden. Wie hoch dieser ausfällt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.