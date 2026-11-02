„Hatte einen Schutzengel“: Ausgesetzter Kater entgeht großer Gefahr

„Manchmal fehlen einem einfach die Worte“: Vor einem Klagenfurter Tierheim wurde ein Kater in einer notdürftig verschlossenen Transportbox zurückgelassen. Für das Tier hätte die Aktion böse enden können.

Die Mitarbeiter des Tierheims Garten Eden machten am Allerheiligentag einen erschreckenden Fund. Jemand hat einen kastrierten, nicht gechippten Kater am Abend zuvor oder in der Nacht vor dem Tierheim zurückgelassen. Und das unter Umständen, die bei den Tierpflegern für Kopfschütteln sorgten. „Manchmal fehlen einem einfach die Worte“, schreibt das Tierheim in den sozialen Medien.

Tierheimmitarbeiterin hört klägliches Miauen

Der Kater war in einer Transportbox abgestellt worden, die vorne lediglich mit einem Stück Karton und Klebeband verschlossen war. Für das Tier stellte diese notdürftige Sicherung offenbar kein großes Hindernis dar. Es gelang ihm, sich aus der Box zu befreien und über den Zaun auf das Tierheimgelände zu gelangen. Dort verschwand er zunächst unbemerkt. Zum Glück wurde eine Mitarbeiterin auf sein klägliches Miauen aufmerksam. Sie folgte den Geräuschen und entdeckte den Kater schließlich unter Paletten, wo er sich versteckt hatte. Das Tier konnte daraufhin gesichert werden.

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Für den Kater hätte es sehr gefährlich werden können

Wie knapp der Kater möglicherweise einer gefährlichen Situation entgangen ist, macht das Tierheim in seinem Beitrag deutlich. Wäre er an einer anderen Stelle über den Zaun gelangt, hätte er auf das dortige Hofrudel treffen können. „Die Folgen möchte man sich gar nicht ausmalen“, heißt es dazu. Für die Mitarbeiter steht fest, dass der Kater großes Glück hatte. „Dieser Schatz hatte zum Glück einen Schutzengel. Aber bitte sorgt dafür, dass andere Tiere nicht erst einen solchen brauchen.“

Tierheim richtet eindringlichen Appell an Tierbesitzer

Der Vorfall macht die Mitarbeiter nicht nur wegen der möglichen körperlichen Gefahren betroffen. Sie weisen auch darauf hin, welchem Stress und welcher Angst ein Tier ausgesetzt sein kann, wenn es auf diese Weise zurückgelassen wird. Deshalb appelliert das Tierheim an Menschen, die ihr Haustier nicht mehr behalten können, sich rechtzeitig an die Einrichtung zu wenden und eine sichere Abgabe zu vereinbaren, anstatt Tiere einfach vor dem Gelände abzustellen. Die Verantwortlichen betonen abschließend:

Tiere sind Lebewesen, keine Gegenstände, die man einfach irgendwo abstellen kann. Sie verdienen auch bei einer Abgabe Sicherheit, Fürsorge und einen respektvollen Umgang.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 10:38 Uhr aktualisiert