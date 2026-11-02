Künstler machen das Rosental jetzt zur Festivalbühne

Das Rosental wird wieder zur großen Bühne! Noch bis 8. November sorgen zahlreiche bekannte Künstler für beim "Festival Rosental/Rož" für besondere Kulturerlebnisse. Auch prominente Namen stehen auf dem Programm.

Musik, Literatur und bekannte Künstler: Das Rosental wird derzeit wieder zur Bühne. Am Sonntag, dem 1. November, fiel im Haus der Begegnung in Maria Rain der Startschuss für die zweite Ausgabe des Festivals Rosental/Rož. Noch bis zum 8. November stehen in Maria Rain und Feistritz im Rosental zahlreiche Konzerte und kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm.

Bekannte Namen sorgen für musikalische Vielfalt

Den Auftakt gestalteten die Musikerin Anna Mabo und Schauspieler Robert Stadlober, der mit einer Hommage an den Schriftsteller Kurt Tucholsky auftrat. In den kommenden Tagen dürfen sich Besucher auf weitere Künstler freuen. Angekündigt sind unter anderem Martin Kohlstedt, die Wallners, Oska & Streicher sowie Oliver Welter, der sein neues Werk „Das wird nix mehr“ uraufführt. Auch die Poxrucker Sisters stehen auf dem Programm, unterstützt von ROBA als Support Act. Weitere Auftritte gibt es von Tonč Feinig & The Little Big Band. Den Abschluss des Festivals übernimmt am 8. November die österreichische Band Kreisky.

Festival geht in die zweite Runde

Hinter dem Festival steht der Kulturverein Flying Opera rund um den künstlerischen Initiator Bernd Liepold-Mosser. Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet die Veranstaltung heuer zum zweiten Mal statt. Bei der Eröffnung war auch Kärntens Kulturreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig dabei. „Kunst und Kultur schaffen Begegnungen und eröffnen neue Perspektiven. Das Festival Rosental/Rož zeigt eindrucksvoll, wie lebendig, vielfältig und innovativ Kultur im ländlichen Raum sein kann“, erklärte sie.