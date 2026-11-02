Supermarkt in Klagenfurt schließt überraschend noch im November

Hier gehen bald für immer die Lichter aus! Eine PENNY-Filiale in Klagenfurt steht vor dem endgültigen Aus. Wir haben bei REWE nach den Hintergründen gefragt.

Die PENNY-Filiale in der Rosentaler Straße in Klagenfurt sperrt noch im November zu.

Die PENNY-Filiale in der Rosentaler Straße in Klagenfurt sperrt noch im November zu.

Wer regelmäßig beim PENNY in der Rosentaler Straße in Klagenfurt einkauft, muss sich bald nach einer Alternative umsehen. Denn die Filiale steht vor dem baldigen und endgültigen Aus. Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigte REWE-Pressesprecherin Simone Hoepke, dass der Supermarkt nach dem 21. November 2026 dauerhaft geschlossen wird.

Warum muss die Filiale schließen?

Einen konkreten Grund für das Aus des Standorts nennt das Unternehmen nicht. Vielmehr verweist PENNY auf die laufende Anpassung seines Filialnetzes. „PENNY beschäftigt sich laufend mit der Weiterentwicklung und Optimierung des Filialnetzes. Neben Neueröffnungen und Umbauten gehören auch Filialschließungen zur Weiterentwicklung des Filialnetzes“, erklärt Hoepke. Die Beschäftigten verlieren ihre Arbeit zumindest nicht. Laut der Pressesprecherin können die betroffenen Mitarbeiter in umliegenden PENNY-Filialen weiterbeschäftigt werden.

Andere Klagenfurter Filiale wird modernisiert

Während in der Rosentaler Straße bald endgültig die Lichter ausgehen, wird an einem anderen Klagenfurter Standort investiert. Die PENNY-Filiale in Viktring soll Ende November auf das neue Filialkonzept umgebaut werden. Die Wiedereröffnung ist bereits für Donnerstag, den 3. Dezember 2026, geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 10:03 Uhr aktualisiert