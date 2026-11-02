„Mutti & Faty“ sagen Servus: Klagenfurter Kultbar droht das Aus

„Mutti & Faty“ sagen Servus! Nach elf Jahren wollen Ines und Gernot Wallensteiner ihre Klagenfurter Musikbar „Vertigo“ abgeben. Sollte sich kein Nachfolger finden, droht dem Kultlokal das endgültige Aus.

„In drei Monaten gehen Mutti & Faty in (Nachtgastro-)Pension.“ Mit dieser Ankündigung in den sozialen Medien dürften Ines und Gernot Wallensteiner wohl viele Klagenfurterinnen und Klagenfurter traurig machen. Ihre Pension könnte nämlich das Aus für die Musikbar „Vertigo“ in der Innenstadt bedeuten. Ganz fix ist das aber noch nicht.

Nachtgastrojahre fordern Tribut

Seit Dezember 2015 betreibt das Ehepaar die Musikbar in der Morle-Passage in der Herrengasse. Statt der üblichen Radiohits stand dort vor allem Indie- und Alternative-Musik auf dem Programm. Damit entwickelte sich das „Vertigo“ über die Jahre zu einem Treffpunkt für Musikliebhaber unterschiedlichster Altersgruppen. Auch bekannte Musiker wie Frank Turner, OK Kid und die Steaming Satellites waren dort bereits zu Gast. Doch nun fordert die jahrelange Arbeit in der Nachtgastronomie ihren Tribut. „Die Leidenschaft ist da, aber der Körper sagt nein!“, erklärt der 52-jährige Gernot Wallensteiner gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Besonders schwer falle dem Paar der Abschied von seinen Stammgästen, zu denen über die Jahre zahlreiche persönliche Beziehungen entstanden seien.

Nachfolger für „Vertigo“ gesucht

Noch besteht allerdings Hoffnung für das Lokal. Die Wallensteiners wären bereit, die Bar an neue Betreiber zu übergeben. Diese könnten das bisherige Musikkonzept fortführen oder eigene Ideen verwirklichen. Zur Verfügung stehen neben dem rund 35 Quadratmeter großen Gastraum auch ein privater Gastgarten und eine Maisonettewohnung. Sollte sich bis Jahresende niemand finden, gehen im „Vertigo“ nach elf Jahren endgültig die Lichter aus.