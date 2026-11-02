Allerseelen in Klagenfurt: Kärnten gedachte der Opfer von Krieg und Gewalt

Am Allerseelentag versammelten sich Vertreter aus Politik, Bundesheer und Einsatzorganisationen am Friedhof Annabichl in Klagenfurt. Gemeinsam gedachten sie der Kärntner Opfer von Krieg und Gewalt.

Kranzniederlegungen, Gedenkworte und musikalische Begleitung durch die Militärmusik Kärnten: Am Montag, dem 2. November 2026, fand am Zentralfriedhof Annabichl in Klagenfurt die traditionelle militärische Allerseelenfeier statt. Im Mittelpunkt stand das Gedenken an die Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege, des Kärntner Abwehrkampfes sowie an Menschen, die im Widerstand gegen den Faschismus und im Einsatz für Österreichs Freiheit ihr Leben verloren haben.

Kranzniederlegung beim Landesehrenmal

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und sein Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) legten beim Landesehrenmal einen Kranz nieder. Auch Militärkommandant Philipp Eder, der die Gedenkworte sprach, nahm an der Zeremonie teil. Unter den Gästen waren unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner (SPÖ), Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) und Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Begleitet wurde die Kranzniederlegung von der Kärntner Landeshymne und dem Lied „Der gute Kamerad“.

©LPD Kärnten/Helge Bauer Fellner und Gruber legten beim Landesehrenmal einen Kranz nieder. ©LPD Kärnten/Helge Bauer Die militärische Allerseelenfeier fand am Friedhof Annabichl in Klagenfurt statt.

Erinnerung als Mahnung für die Zukunft

Bei der Gedenkfeier ging es aber nicht nur um die Vergangenheit. Landeshauptmann Fellner betonte laut einer Aussendung des Landes Kärnten auch die Bedeutung der Demokratie und die Verantwortung, aus der Geschichte zu lernen. Das Erinnern an die Opfer solle zugleich eine Mahnung sein, Antisemitismus, Rassismus, Faschismus und demokratiefeindlichen Entwicklungen entschieden entgegenzutreten. Auch Bürgermeister Christian Scheider hob die Bedeutung des Gedenkens hervor: „Die militärische Allerseelenfeier am Friedhof Annabichl ist ein würdiger Anlass, um innezuhalten und jener Menschen zu gedenken, die im Dienst für Frieden, Freiheit und Sicherheit ihr Leben verloren haben. Ihr Opfer mahnt uns, die Verantwortung für eine friedliche Zukunft stets ernst zu nehmen.“

©StadtKommunikation / Hude Neben Bürgermeister Christian Scheider waren auch Stadträtin Sandra Wassermann und Stadtrat Franz Petritz bei der Allerseelenfeier dabei.

Auch verstorbener Einsatzkräften wurde gedacht

Neben den Kriegsopfern standen auch jene Menschen im Mittelpunkt, die bei Einsätzen für die Bevölkerung ums Leben gekommen sind. An der Feier beteiligten sich deshalb neben dem Bundesheer auch Vertreter der Feuerwehr, Berg- und Wasserrettung sowie weiterer Einsatzorganisationen. Dazu kamen Abordnungen von Traditions- und Heimatverbänden sowie Vertreter der Kirche. Organisiert wurde die jährliche Gedenkveranstaltung vom Militärkommando Kärnten. Die Militärmusik umrahmte die Feier unter anderem mit der Bundeshymne und der Kärntner Landeshymne.