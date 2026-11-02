Loiblpass Straße wird saniert: Bauarbeiten bis Mai 2027

Das Straßenbaureferat des Landes Kärnten nimmt eine umfassende Sanierung auf der B91 Loiblpass Straße in Angriff. Welche Bereiche genau betroffen sind, erfährst du hier.

Betroffen sind die Hangbrücken im Gemeindegebiet von Ferlach – konkret im Bereich der Filialkirche Sapotnica und der Abzweigung ins Bodental. Die beiden Bauwerke wurden 1943 beziehungsweise 1972 errichtet und weisen inzwischen deutlichen Sanierungsbedarf auf. Start der Baumaßnahmen ist am Mittwoch, dem 4. November 2026. Das geplante Bauende ist für Ende Mai 2027 angesetzt.

Eine Million Euro für Verbindung nach Slowenien

Rund eine Million Euro fließen in das Bauprojekt im Süden Kärntens. Die Loiblpass Straße gilt als unverzichtbare Verbindung zwischen Ferlach, dem Rosental und Slowenien. „Mit der Sanierung der Hangbrücken sorgen wir dafür, dass diese Verbindung auch in Zukunft sicher und verlässlich bleibt“, erklärt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber. Die Maßnahmen sollen die regionale Infrastruktur langfristig stärken, wovon Pendler, die heimische Wirtschaft und der Tourismus gleichermaßen profitieren.

Umfassende Erneuerung

Die Bauarbeiten decken mehrere Bereiche ab: Erneuert werden die Wandmauern sowie die Betonteile von Widerlagern,Pfeilern und Tragwerk. Hinzu kommen frische Brückenabdichtungen und neue Lager. Zudem werden die bestehenden Randbalken abgetragen und komplett neu aufgebaut, ergänzt durch moderne Stahlleitschienen für höheren Schutz. Zum Abschluss erhält die Fahrbahn von der unteren Kehre bis zur Teufelsbrücke einen neuen Asphaltbelag. Um Wanderer nicht zu gefährden, werden noch vor den Hauptarbeiten Schutzmaßnahmen oberhalb des Wanderwegs durch die Tscheppaschlucht eingerichtet.

Einspurige Verkehrsführung und Einschränkungen für LKWs

Während der gesamten Bauzeit musst du auf der B91 mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Verkehr wird im Baustellenbereich einspurig geführt und über eine verkehrsabhängige Ampel gesteuert; zudem gilt ein Tempolimit. Von Februar 2027 bis Ende April 2027 folgt eine zusätzliche Einschränkung: Für die Montage der Randbalken und die Abdichtungsarbeiten gilt auf der Strecke zwischen der Abzweigung L105 Bodental Straße und dem Loibltunnel ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von mehr als acht Metern.