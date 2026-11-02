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/ ©Fotomontage 5 Minuten/KMG/Madlin Peko
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG-Bus mit der Schrift "Umleitung" vorn.
Die Dauer der Umleitungen wird voraussichtlich zwei Wochen dauern.
Klagenfurt
02/11/2026
Für circa 2 Wochen

Sterneckstraße wird wieder Einbahn: Diese Busse werden umgeleitet

Ab dem morgigen Dienstag (Betriebsbeginn), wird die Sterneckstraße wieder zur Einbahn. Alle genauen Informationen dazu bekommst du hier.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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Für Fahrgäste der Linie 20 bedeutet das einen Umweg: In Fahrtrichtung Heiligengeistplatz fährt der Bus eine Umleitung über die Ferdinand-Jergitsch-Straße, die Radetzkystraße und die Ursulinengasse bis zum Heiligengeistplatz 9. Die Haltestelle Lerchenfeldstraße stadteinwärts entfällt dabei komplett.

Linie 1 und Linie 20 betroffen

Auch die Haltestelle Sterneckstraße stadtauswärts bleibt unbedient – das betrifft sowohl die Linie 1 als auch die Linie 20. Wenn du auf diesen Strecken unterwegs bist, musst du ausweichen: Als Ersatz dienen die Haltestelle Sterneckstraße stadteinwärts in der Radetzkystraße sowie die Haltestelle Lerchenfeldstraße stadtauswärts.

Umleitung gilt für rund zwei Wochen

Die Einschränkungen bleiben nicht nur für wenige Tage bestehen. Die Dauer der Umleitungen und verlegten Haltestellen ist laut KMG für voraussichtlich zwei Wochen angesetzt, heißt es abschließend.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Stadtkarte von Klagenfurt.
©Stadtwerke Klagenfurt AG
Ab dem morgigen Dienstag (Betriebsbeginn), wird die Sterneckstraße wieder zur Einbahn.
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