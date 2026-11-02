Sterneckstraße wird wieder Einbahn: Diese Busse werden umgeleitet

Ab dem morgigen Dienstag (Betriebsbeginn), wird die Sterneckstraße wieder zur Einbahn. Alle genauen Informationen dazu bekommst du hier.

Für Fahrgäste der Linie 20 bedeutet das einen Umweg: In Fahrtrichtung Heiligengeistplatz fährt der Bus eine Umleitung über die Ferdinand-Jergitsch-Straße, die Radetzkystraße und die Ursulinengasse bis zum Heiligengeistplatz 9. Die Haltestelle Lerchenfeldstraße stadteinwärts entfällt dabei komplett.

Linie 1 und Linie 20 betroffen

Auch die Haltestelle Sterneckstraße stadtauswärts bleibt unbedient – das betrifft sowohl die Linie 1 als auch die Linie 20. Wenn du auf diesen Strecken unterwegs bist, musst du ausweichen: Als Ersatz dienen die Haltestelle Sterneckstraße stadteinwärts in der Radetzkystraße sowie die Haltestelle Lerchenfeldstraße stadtauswärts.

Umleitung gilt für rund zwei Wochen

Die Einschränkungen bleiben nicht nur für wenige Tage bestehen. Die Dauer der Umleitungen und verlegten Haltestellen ist laut KMG für voraussichtlich zwei Wochen angesetzt, heißt es abschließend.