Pferd stürzte in Bach und steckte fest: Florianis rückten aus

Am späten Sonntagabend, dem 1. November 2026, heulten in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) die Sirenen. Ein Pferd war in einen Bach gestürzt und steckte fest.

Im Bezirk Klagenfurt-Land kam es gestern Abend zu einem tierischen Rettungseinsatz.

Im Bezirk Klagenfurt-Land kam es gestern Abend zu einem tierischen Rettungseinsatz.

Gegen 23.23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein zu der tierischen Notlage alarmiert. Das Tier war in das Bachbett geraten und schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr heraus.

Pferd wurde befreit

Die Einsatzkräfte rückten rasch an und gingen behutsam vor: Mit vereinten Kräften gelang es den Florianis, das Pferd sicher und unversehrt aus dem Wasser zu befreien. „Nach kurzer Zeit konnte das unverletzte Pferd wieder wohlbehalten an seine Eigentümer übergeben werden“, teilen die Florianis in den sozialen Medien mit.