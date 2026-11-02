Klagenfurter Ehepaar sah „verlockendes Inserat“ und erlebte böse Überraschung

Eine 62-jährige Frau aus Klagenfurt und ihr Ehemann verloren durch eine angebliche Investmentplattform ein Vermögen. Am heutigen Montag erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.

Die Kärntnerin war zuvor im Netz auf ein verlockendes Inserat für eine besonders gewinnbringende Geldanlage gestoßen. Daraufhin nahm sie Kontakt mit den Betreibern der Plattform namens „SwissFXcapital“ auf.

Masche mit Scheingewinnen

Zunächst zahlte die 62-Jährige kleinere Geldbeträge ein. Um Vertrauen aufzubauen, wurden ihr vermeintliche Bonuszahlungen gutgeschrieben und sogar ein kleiner dreistelliger Betrag tatsächlich wieder ausbezahlt. Im Glauben an ein lukratives Geschäft überwiesen die Klagenfurterin und in weiterer Folge auch ihr Ehemann deutlich größere Summen. Über mehrere Tranchen hinweg floss Geld auf verschiedene deutsche sowie ein österreichisches Bankkonto – insgesamt kam so ein sechsstelliger Eurobetrag zusammen.

Berater plötzlich abgetaucht

Das böse Erwachen folgte prompt: „Als der Anlageberater schließlich nicht mehr erreichbar war und auch der Zugriff auf das Kundenkonto nicht mehr möglich war, erstattete die Frau Anzeige“, teilt die Polizei abschließend mit.