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/ ©((stereo))
Das Bild auf 5min.at zeigt den Halloween Rave in der Messehalle Klagenfurt.
Halloween Queen Virgostar Marina und rund 2.000 verkleidete Gäste verwandelten die Klagenfurter Messehalle 4 in eine spektakuläre Partylocation.
Klagenfurt
02/11/2026
Großevent

Klagenfurt bebte: Knapp 2.000 feierten Halloween Rave in der Messehalle

Schaurig-schöne Kostüme, wummernde Bässe und eine spektakuläre Show: Am 31. Oktober verwandelte sich die Messehalle 4 in eine große Partyzone. Rund 2.000 Gäste feierten beim Halloween Rave 2026 bis tief in die Nacht.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
2 Minuten Lesezeit(323 Wörter)
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Hinter dem Großevent stand Halloween Queen Virgostar Marina, die die Produktion von der ersten Idee bis zur Umsetzung federführend leitete. Musikalisch heizten nationale und internationale Acts wie YOUPHORIA und EL PABLO der Menge mit einem Mix aus Techno und Drum and Bass auf der durchgehend vollen Tanzfläche ein.

„Broken Rave Stage“ als spektakulärer Mittelpunkt

Für eine starke Inszenierung sorgte die eigens mit Stereo Media entwickelte „Broken Rave Stage“. Traversen, Scheinwerfer und LED-Walls wurden bewusst so montiert, als sei die Bühne eingestürzt. Für Aufregung sorgte das Design schon tags zuvor: Virgostar Marina postete ein Reel, in dem sie scheinbar geschockt vom Einsturz der Konstruktion berichtete – nur um kurz darauf aufzuklären: „Alles Fake, alles Show!“ Der gelungene Schreckmoment entpuppte sich als gelungener Teaser für das Bühnenbild.

Lasershow als großes Highlight

Die Lasershow war eines der visuellen Highlights des Abends und hat die gesamte Messehalle noch einmal in eine völlig andere Atmosphäre getaucht. Gemeinsam mit Licht, LED-Wall und der „Broken Rave Stage“ entstand dadurch ein besonderes Gesamtbild. „Soweit wir wissen, war es in dieser Dimension auch eine der ersten großen Lasershows bei einem Rave dieser Art in Klagenfurt“, heißt es vonseiten der Veranstalter gegenüber 5 Minuten. Gerade in Verbindung mit Techno und Drum and Bass war das für viele Gäste ein echtes Highlight und hat den internationalen Festival-Charakter der Veranstaltung noch einmal unterstrichen, wird betont.

Das Bild auf 5min.at zeigt den Halloween Rave in der Messehalle Klagenfurt.
©((stereo)) |
Schaurig-schöne Kostüme, wummernde Bässe und eine spektakuläre Show.

Halloween Queen mitten im Geschehen

Als Gesicht des Events begleitete die Halloween Queen den gesamten Entstehungsprozess auf Social Media und mischte sich am Abend selbst im markanten Kostüm unter die Feiernden, Künstler und das Backstage-Team. „Wir wollten keinen gewöhnlichen Halloween-Abend machen, sondern eine eigene Welt schaffen“, so Virgostar Marina. Das Konzept ging auf: Knapp 2.000 verkleidete Gäste sorgten für einen ausgelassenen, sicheren und friedlichen Ausnahmeabend in der Kärntner Landeshauptstadt.

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