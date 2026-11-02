Klagenfurt: Einsatztaucher holen versenkte Gegenstände aus der Lend

Stundenlang waren die Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt heute im Bereich des Lendhafens gefordert - aber nicht zum Vergnügen ...

Ihre Aufgabe: Zahlreiche Gegenstände wieder aus der Lend an die Oberfläche zu holen. Dabei zogen die Taucher unter anderem Sessel, Werbeständer und Verkehrsleitpflöcke aus der Lend. Die Gegenstände wurden aller Voraussicht nach mutwillig im Wasser entsorgt, teilen die Einsatzkräfte weiter mit.

Kein „harmloses Späßchen“, sondern mühsame Arbeit

„Was manche möglicherweise als harmloses ‚Späßchen‘ betrachten, bedeutet nicht nur eine Verunreinigung unserer Gewässer und eine Belastung für die Umwelt, sondern auch eine äußerst mühsame Arbeit für unsere Einsatztaucher“, teilt die Berufsfeuerwehr Klagenfurt in den sozialen Medien mit. Was binnen weniger Sekunden im Wasser landet, erfordert danach stundenlange, mühsame Bergungsarbeit durch die Spezialkräfte.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Stundenlang waren die Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt heute im Bereich des Lendhafens gefordert.

Feuerwehr appelliert an Vernunft

Die Berufsfeuerwehr richtet sich deshalb mit einem klaren Aufruf an die Bevölkerung: „Unsere Gewässer sind keine Müllhalden!“ Um die Umwelt zu schützen, braucht es das Verantwortungsbewusstsein und die Mithilfe aller, heißt es abschließend.