LAC Klagenfurt: Sechs Stockerlplätze beim Crosslauf in Völkermarkt

Das Team des LAC Klagenfurt zeigte beim Crosslauf in Völkermarkt starke Präsenz: Insgesamt elf Athleten standen an der Startlinie.

Der LAC Klagenfurt freut sich über drei Siege und sechs Stockerlplätze beim Crosslauf in Völkermarkt.

Der LAC Klagenfurt freut sich über drei Siege und sechs Stockerlplätze beim Crosslauf in Völkermarkt.

Besonders erfreulich für den Verein war der starke Auftritt der Jugend – gleich acht Nachwuchsläufer streiften sich das Vereinsdress über.

Drei Siege und sechs Stockerlplätze

Sportlich verlief der Wettkampf für die Abordnung aus der Lindwurmstadt äußerst erfolgreich. Mit Michael Künstl, Ulrike Striednig und Jakob Kurzmann feierten gleich drei Vereinsmitglieder den Sieg in ihren Bewerben. Insgesamt eroberte das Team sechs Plätze auf dem Podest. Das Event in Völkermarkt bildete zugleich den Auftakt zum kärntnerisch-steirischen Crosslaufcup. Mit den starken Platzierungen sicherte sich die Klagenfurter Laufgemeinschaft direkt die ersten wichtigen Zähler für die laufende Cup-Wertung, heißt es abschließend.

©zVg. Am Foto: Michael Künstl, Uli Striednig, Sigi Stupnig (von links)

Das Ergebnis Erwachsene 1. Platz AK Michael Künstl

1. Platz W65 Ulrike Striednig

2. Platz M55 Siegfried Stupnig Kinderteam 1. Platz U10 Jakob Kurzmann

2. Platz U10 Hanna Striednig

3. Platz U12 Julia Striednig

4. Platz U10 Lara Sunitsch

5. Platz U12 Luca Sunitsch

5. Platz U14 Matteo Küffe

6. Platz U12 Nora Kurzmann

7. Platz U10 Charlotte Wieland

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 21:36 Uhr aktualisiert