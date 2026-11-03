Vorwürfe in Klagenfurt: 15-Jährige bedroht und missbraucht?

Erschütternde Vorwürfe am Landesgericht Klagenfurt: Ein 24-Jähriger soll eine 15-Jährige missbraucht haben. In einem weiteren Prozess fasste ein Vater Haft für den Missbrauch seiner Tochter aus.

Im ersten Prozess muss sich ein 24-jähriger verantworten. Er soll, wie Medien berichten, seine 15-jährige Ex-Freundin bedroht, zu Drogenmissbrauch gezwungen und stundenlang sexuell missbraucht haben. Die im Haushalt lebende Großmutter des Angeklagten soll darauf aufmerksam geworden sein und habe die Polizei alarmiert. Der Beschuldigte streitet die Vorwürfe ab. Der Prozess wurde vertagt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Vater berührte Kind im Intimbereich

In einem weiteren Verfahren, über das die Kronen Zeitung berichtet, wurde ein 64-jähriger Vater wegen sexuellen Missbrauchs seiner elfjährigen Tochter verurteilt. Er berührte das Kind regelmäßig im nackten Intimbereich und redete sich anfangs heraus, die Situation sei „ein bisserl eskaliert“. Nach einem Geständnis fasste der Mann 30 Monate Haft aus (zehn Monate davon unbedingt) und muss 2.000 Euro Teilschmerzensgeld zahlen.