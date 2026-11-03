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/ ©Montage: Canva Pro/Die Freiheitlichen in Kärnten – FPÖ
Bild auf 5min.at zeigt Dr. Martin Pasiut
Gemeindearzt Dr. Martin Pasiut tritt für die FPÖ bei der Bürgermeisterwahl 2027 in Grafenstein an.
Grafenstein
03/11/2026
Wahlen

Wahl 2027: Gemeindearzt Martin Pasiut für FPÖ im Rennen

Die FPÖ schickt Gemeindearzt Dr. Martin Pasiut in das Rennen um das Bürgermeisteramt für die Wahl im Februar 2027. Seine Ziele: Ein eigenes Pflegeheim und mehr Schwung für die Wirtschaft.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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Unter dem Motto „Ein Fest für Grafenstein“ hat die FPÖ-Grafenstein am vergangenen Freitag ihren Spitzenkandidaten offiziell präsentiert. Für die Freiheitlichen steigt Gemeindearzt Martin Pasiut ins Rennen um den Chefsessel. Neben zahlreichen Besuchern sicherten sich auch FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer, Generalsekretär Josef Ofner sowie Bezirksparteiobmann Seppi Krammer vor Ort ihren Eindruck vom Antritt des Mediziners.

Pflegeheim und Wirtschaft im Fokus

Pasiut nutzte den Abend, um seine Zukunftsvisionen für den Ort zu präsentieren. Ein zentrales Projekt auf seiner Agenda: die Errichtung eines Alten-Wohn- und Pflegeheims. „Das ist eine langjährige Forderung der FPÖ-Grafenstein, die mich als Arzt natürlich ganz besonders bewegt“, betonte Pasiut. Senioren sollen so auch im hohen Alter gut betreut in ihrer Heimatgemeinde bleiben können. Zudem forderte der Arzt eine strategische Wirtschaftsansiedelung, insbesondere in den Bereichen Technologie sowie landwirtschaftliche Innovation und Forschung. Auch bei Kultur und Tourismus will er neue Akzente setzen.

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