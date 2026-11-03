Über 300 Brettspiele & Mario-Kart: Naturfreunde laden zum großen Spieletag

Am Samstag, 7. November 2026, laden die Naturfreunde zum 5. Spieletag in den Lakeside Spitz ein. Auf Besucher warten über 300 Brettspiele, Mario-Kart-Turniere und Workshops.

Würfelglück, knifflige Taktikzüge und heiße Duelle an der Konsole: Am kommenden Samstag, dem 7. November 2026, verwandelt sich der Lakeside Spitz (B11) in Klagenfurt in einen Ort für Spielfreunde jeden Alters. Die Naturfreunde Klagenfurt veranstalten von 10 bis 18 Uhr ihren mittlerweile „5. Spieletag“. Das bei freiem Eintritt und ohne Voranmeldung.

Über 300 Spiele, Rennfieber und kreative Workshops

Besucher können sich durch mehr als 300 verschiedene Brettspiele testen. Unterstützt werden sie dabei direkt von den Spiele-Coaches des Spielkreis Ebenthal. Wer lieber digital Gas gibt, kann sich beim Mario-Kart-Rennen mit anderen messen. Auch für Bastler und Technikbegeisterte wird etwas geboten: Am Vormittag steht ein Raketenbau-Workshop auf dem Programm, während am Nachmittag beim 3D-Stift-Workshop der Fantasie freier Lauf gelassen werden kann.