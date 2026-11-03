Kärntner Experte warnt: Künstliche Intelligenz kennt keine Moral

Lässt sich einer Maschine beibringen, gut und böse zu unterscheiden? Während die Tech-Welt fieberhaft versucht, Künstliche Intelligenz (KI) mit menschlichen Werten auszustatten, dämpft ein Kärntner Experte die Hoffnungen: Ethik lässt sich nicht einfach in Algorithmen einprogrammieren. Das zeigt eine aktuelle Publikation von Andrej Zwitter, Leiter des AIM Center for [Human and Data] Sciences sowie Professor für Humanwissenschaft des Digitalen an der Universität Klagenfurt.

Moral lässt sich nicht mathematisch berechnen

Viele Entwickler sehen KI-Sicherheit bisher als rein technisches Problem: Man müsse Regeln nur streng genug definieren. Für den Klagenfurter Philosophen und Rechtswissenschaftler greift das viel zu kurz: „Ethik entsteht aus der menschlichen Existenz, also aus Körperlichkeit, Verletzlichkeit, Emotionen, sozialer Einbettung, der Ausrichtung auf ein gutes Leben und der Entwicklung von Charakter. Menschliche Moral entsteht nicht allein durch logisches Denken oder das Befolgen von Regeln, also dem, worin Maschinen derzeit stark sind.“ Zudem geraten Grundwerte wie Freiheit, Sicherheit oder Gerechtigkeit oft in Konflikt: „Für moralische Abwägungen gibt es häufig keine einzige objektiv richtige Lösung, die sich mathematisch berechnen lässt.“ Zwitter spricht dabei vom „Embodied Ethics Alignment Problem (EEAP)“. Eine Maschine könne zwar so getrimmt werden, dass sie oberflächlich akzeptable Ergebnisse liefert… echtes moralisches Handeln sei das jedoch keineswegs.

Wenn die KI erpresst: Optimierung statt Bösartigkeit

Wie gefährlich es wird, wenn Modelle ihre vorgegebenen Ziele um jeden Preis erreichen wollen, zeigten jüngste Vorfälle wie das Hacking von HuggingFace oder australischer Regierungsseiten durch ChatGPT, bei denen es gar zu Erpressungsversuchen kam. Zwitter stellt klar: „Wenn KI-Systeme Erpressungsversuche unternehmen, ist dies eine strukturelle Folge zielgerichteter Optimierung, nicht Ausdruck von ‚Bösartigkeit‘.“ Gleichzeitig warnt der Forscher vor einer Vermenschlichung der Technik durch Worte wie „wollen“, „verstehen“ oder „entscheiden“. Dies lenke nur von der eigentlichen Verantwortung der Menschen ab, die diese Programme bauen und nutzen.