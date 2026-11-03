Sommerflugplan fix: Diese neuen Ziele werden ab Klagenfurt angeflogen

Ryanair baut sein Angebot ab Klagenfurt aus. Ab Sommer 2027 geht es erstmals direkt nach Porto und Brindisi. Dazu wird die beliebte Mallorca-Verbindung auf tägliche Flüge aufgestockt.

Die Fluggesellschaft Ryanair baut ihr Angebot am Flughafen Klagenfurt für den Sommer 2027 aus. Künftig stehen gleich zwei völlig neue Ziele auf dem Flugplan, die noch nie zuvor direkt ab Klagenfurt erreichbar waren. Zudem wird die beliebteste Verbindung spürbar aufgestockt. Ab Anfang April bis Ende Oktober 2027 hebt die Airline neu in Richtung Portugal und Süditalien ab. Das wurde heute in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Diese Destinationen sind neu im Sommerflugplan: Porto (Portugal): Erstmals gibt es eine direkte Linienverbindung von Kärnten nach Portugal. Die Trend-Metropole am Douro (berühmt für Portwein, historische Altstadt und Nähe zur Atlantikküste) wird zweimal wöchentlich (Dienstag und Samstag) direkt angeflogen.

Erstmals gibt es eine direkte Linienverbindung von Kärnten nach Portugal. Die Trend-Metropole am Douro (berühmt für Portwein, historische Altstadt und Nähe zur Atlantikküste) wird zweimal wöchentlich (Dienstag und Samstag) direkt angeflogen. Brindisi (Italien): Die malerische Hafenstadt an der Adria eröffnet das Tor nach Apulien. Urlauber gelangen von dort aus direkt zu Barockperlen wie Lecce, den berühmten Trulli von Alberobello oder Matera. Ryanair fliegt die italienische Sonnen-Destination ab Klagenfurt zweimal pro Woche (Montag und Donnerstag) an.

©Flughafen Klagenfurt | Erstmals geht es ab Klagenfurt direkt nach Porto. ©Flughafen Klagenfurt | Die Hafenstadt Brindisi in Italien steht ab April 2027 neu auf dem Flugplan.

Mallorca-Flieger künftig jeden Tag

Auch auf den bestehenden Strecken legt Ryanair nach: Wegen des Andrangs wird die Verbindung nach Palma de Mallorca auf tägliche Abflüge aufgestockt. Urlauber können somit siebenmal die Woche direkt ab Klagenfurt auf die Balearen-Insel fliegen. Die Verbindung nach London Stansted bleibt ebenfalls als verlässlicher Fixpunkt erhalten: Sie wird im Sommer 2027 dreimal wöchentlich bedient (Mittwoch, Freitag und Sonntag).

90 Prozent mehr Sitzplätze ab Klagenfurt

Mit den neuen Routen wächst das Ryanair-Angebot in Klagenfurt: Insgesamt stehen im Sommerflugplan 2027 14 wöchentliche Abflüge und rund 160.000 Sitzplätze von und nach Klagenfurt bereit. Das ist ein Plus von rund 90 Prozent im Vergleich zum Sommer 2026. Die neuen Flüge sind ab sofort buchbar.

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Die Stimmen zum Flugplan-Ausbau

„Wir sind sehr stolz auf die neuen Direktverbindungen ab Klagenfurt. Mit Porto und Brindisi sind zwei besonders attraktive Ziele für Urlaube und Städtereisen direkt ab Klagenfurt erreichbar“, freut sich Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt. Auch die Politik sieht darin einen wichtigen Schritt: „Die neuen Ziele und die Fortführung bestehender Strecken mit einer der größten Fluggesellschaften Europas sind ein äußerst positives Signal für unser Bundesland und stärken den Klagenfurt Airport“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber. Martin Payer, Aufsichtsratsvorsitzender am Flughafen Klagenfurt, unterstreicht: „Damit wird ein weiterer wichtiger Akzent in der Entwicklung des Streckennetzes gesetzt.“ Für Thomas Melcher, Leiter Business Development am Flughafen, steht vor allem die Bevölkerung im Mittelpunkt: „Wir sind der Flughafen der Kärntnerinnen und Kärntner. Von hier aus sollen sie unkompliziert in den Urlaub starten und ihre Kunden und Geschäftspartner erreichen können.“ Und auch für den Tourismus sieht Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, enormes Potenzial.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 12:00 Uhr aktualisiert