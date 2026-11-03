Strom-Rechnung in Klagenfurt wird billiger

Die Energie Klagenfurt senkt laut E-Control-Verordnungsentwurf das Netznutzungsentgelt für 2027 um knapp sechs Prozent. Für Durchschnittshaushalte bedeutet das ein Plus im Geldbörserl.

Während die Stromnetzkosten andernorts spürbar anziehen, dürfen sich Kunden der Energie Klagenfurt im Jahr 2027 über sinkende Gebühren freuen. Aus dem von der Regulierungsbehörde E-Control Austria in Begutachtung geschickten Verordnungsentwurf geht hervor, dass das Netznutzungsentgelt im Netzbereich der Landeshauptstadt um 5,8 Prozent gesenkt werden soll.

Rund 24 Euro Ersparnis für Durchschnittshaushalte

Als Verteilnetzbetreiber und Tochter der Stadtwerke Klagenfurt AG unterliegt die Energie Klagenfurt der behördlichen Kostenkontrolle. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Stromverbrauch von 3.500 kWh pro Jahr bedeutet die geplante Tarifordnung eine finanzielle Ersparnis von rund 24 Euro jährlich.

Investitionen in das Netz laufen weiter

Trotz der Senkung will der städtische Energieversorger bei der Infrastruktur keineswegs sparen. „Gleichzeitig investieren wir weiterhin gezielt in die Erneuerung und den Ausbau unseres Stromnetzes. Damit sichern wir die hohe Versorgungssicherheit langfristig ab und schaffen die Voraussetzungen für eine leistungsfähige und zukunftsfähige Netzinfrastruktur“, betont Stadtwerke-Vorstand DI Erwin Smole.