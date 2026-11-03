Konkurs über Klagenfurter Immobilienfirma eröffnet

Am Landesgericht Klagenfurt ist am Dienstag, dem 3. November, ein Konkursverfahren über das Vermögen der Moderna.immo Real Estate GmbH eröffnet worden.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde das Konkursverfahren über die Moderna.immo Real Estate GmbH eröffnet.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde das Konkursverfahren über die Moderna.immo Real Estate GmbH eröffnet.

Das im Grundstücks- und Wohnungswesen tätige Unternehmen mit Sitz in der Klagenfurter Ramsauerstraße 25 wurde im Jahr 2021 gegründet. Alleingesellschafterin ist die LUXBERG Immobilientreuhand GmbH, über die laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV Europa) ebenfalls eine Insolvenz eröffnet werden wird. Dienstnehmer sind nicht betroffen.

Gewerbeberechtigungen zurückgelegt

Laut KSV 1870 wird „der genaue Aktiv- und Passivstand im Laufe des Verfahrens zu eruieren sein“. Zudem seien die Ursachen der Zahlungsunfähigkeit im Antrag nicht näher dargestellt. Das Unternehmen bleibt laut Antrag geschlossen, die Gewerbeberechtigungen wurden zurückgelegt und ein allfälliger Sanierungsplan ist derzeit nicht bekannt, ergänzt der AKV Europa.

Gläubigerforderungen bis Ende Dezember

Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Martin Mutz bestellt. Gläubigerforderungen können ab sofort bis zum 28. Dezember angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für den 11. Januar am Landesgericht Klagenfurt angesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 15:54 Uhr aktualisiert