Pläne am Spitalberg: Zieht Klagenfurter Volksschule auf das KABEG-Gelände?

Sobald das Dermatologiegebäude der KABEG frei wird, könnte dort Raum für die VS 13 geschaffen werden.

Sobald das Dermatologiegebäude der KABEG frei wird, könnte dort Raum für die VS 13 geschaffen werden.

Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hat der Stadtsenat am Dienstag auf Initiative von Bildungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch gefasst. Die Verlegung ist allerdings an eine Nachnutzung des derzeitigen Dermatologiegebäudes gekoppelt, welches erst nach der Errichtung eines neuen Trauma-Orthopädie-Zentrums zur Verfügung stünde. Da der Schritt aus heutiger Sicht frühestens im Jahr 2033 erfolgen wird, ergeben sich für die aktuellen Schülerinnen und Schüler der VS 13 keinerlei Änderungen.

Grobe Machbarkeitsstudie

Hintergrund der Überlegungen ist die sanierungsbedürftige Bausubstanz des bestehenden Schulgebäudes am Spitalberg. Eine erste grobe Machbarkeitsstudie zeigt bereits auf, dass die Adaptierung des freiwerdenden Dermatologietrakts für Schulzwecke für alle Beteiligten eine wirtschaftliche, zukunftsorientierte und nachhaltige Lösung darstellen würde. Entsprechend signalisiert auch der Aufsichtsrat der KABEG prinzipielle Offenheit für die Übersiedlung auf das Spitalsareal.

Standortverlegung inklusive Zusammenführung?

Zusätzlich eröffnet das Vorhaben die Möglichkeit, im Zuge der Standortverlegung die Volksschule 13 mit der Volksschule 15 St. Georgen zusammenzuführen. Nach dem nun gefassten Grundsatzbeschluss können in den kommenden Phasen die weiterführenden Details ausgearbeitet werden, um die Grundlage für eine endgültige Entscheidung zu schaffen.