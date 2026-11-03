Mehrere Fahrzeuge kollidiert: Klagenfurter Feuerwehr musste ausrücken

Einsatz auf der B95 Turracher Straße: Die Freiwillige Feuerwehr Emmersdorf wurde nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen alarmiert.

Trotz mehrerer beteiligter Fahrzeuge gab es keine eingeklemmten Personen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Trotz mehrerer beteiligter Fahrzeuge gab es keine eingeklemmten Personen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam es am heutigen Nachmittag auf der B95 Turracher Straße. Um 14:47 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Emmersdorf aus Klagenfurt per Sirenenalarm zum Einsatz gerufen.

Zwei Stunden im Einsatz

Vor Ort stellte sich heraus, dass niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt war. Die Feuerwehr teilte im Anschluss mit: „Nach rund 2 Stunden konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken und die volle Einsatzbereitschaft herstellen“. Zudem sprach die Wehr den weiteren vor Ort eingesetzten Einsatzkräften ihren Dank aus.