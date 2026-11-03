Schutz vor dem Frost: Schlafsack-Spende an die Caritas

Mit der Unterstützung hilft die Caritas Kärnten Personen, für die selbst bei eisigen Temperaturen eine Parkbank das Schlafzimmer ersetzen muss. Burggraf Willi Noll betont: „Für uns ist ein warmes Bett und das Leben in den eigenen vier Wänden selbstverständlich, für obdachlose Menschen jedoch nicht. Nur auf sie hinzuschauen, ist zu wenig.“ Aus diesem Grund und um „dem Eggerheim die Möglichkeit zu geben, auf den Winter vorbereitet zu sein“, übergab die Vereinigung die wärmende Ausrüstung.

Bedeutende Hilfe

Die Caritas Kärnten sprach den Initiatoren ihren Dank im Namen der betroffenen Frauen und Männer für die bedeutende Hilfe aus. Auch in Österreich sind Menschen Schnee, Sturm, Regen und Kälte der Witterung auf der Straße ausgesetzt, da häufig bereits ein Jobverlust, eine Trennung oder eine psychische beziehungsweise physische Erkrankung genügen, um Wohnung und Halt zu verlieren. Um jenen zur Seite zu stehen, die im Freien übernachten müssen, hat die Organisation zudem erneut ihr Kältetelefon in Betrieb genommen und appelliert an die Aufmerksamkeit der Bevölkerung.

Das tut man im Notfall

Wer bei Kälte den Schlafplatz einer akut wohnungslosen Person sieht, sollte diese zunächst direkt ansprechen und sich erkundigen, ob Unterstützung benötigt wird. Handelt es sich um einen Notfall, ist unverzüglich die Rettung unter der Notrufnummer 144 zu verständigen. Für weitere konkrete Hilfe steht das Kältetelefon der Caritas täglich zwischen 18 und 6 Uhr unter der Rufnummer 0463/39 60 60 zur Verfügung. Vor Ort ermitteln geschulte Freiwillige sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notschlafstelle den genauen Bedarf und vermitteln auf Wunsch einen geschützten, warmen Schlafplatz in der Notschlafstelle oder einer alternativen Notunterkunft.