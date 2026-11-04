Debatte um geplante Sanierung: Bleibt Pischeldorfer Straße zweispurig?

Die Pischeldorferstraße in Klagenfurt soll saniert werden. Ein dementsprechdender Antrag wurde am Dienstag von der zuständigen Straßenbaureferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) gemeinsam mit Fachexperten im Stadtsenat präsentiert. Das Projekt umfasst alle Bauphasen und kostet schätzungsweise 4,5 Millionen Euro.

©Stadtkommunikation Helge Bauer Am Foto: Stadträtin Sandra Wassermann

Antrag wandert in den Gemeinderat

Die Erneuerung der Fahrbahn umfasst den Bereich zwischen dem St. Veiter Ring und der Glanbrücke. Ziel des Antrages – der in der kommenden Gemeinderatssitzung eingebracht werden soll – sei die Aufnahme in den Projekthaushalt, „damit wir die finanziellen Mittel für die Sanierung haben“, so Wassermann. Erst dann geht es in die konkreten Planungsschritte mit Beauftragung und Planungsvorgaben. Aktuell würde es lediglich Skizzen und Entwürfe zur Errichtung eines Geh und- Radweges geben. Diese ersten Überlegungen wurden bereits von der Straßenbaureferentin im letzten Gemeinderat im Oktober präsentiert.

Einspurig oder zweispurig?

Auch dementiert die Stadträtin die Aussage von Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP), wonach die Pischeldorfer Straße nach den Sanierungsarbeiten stadtauswärts einspurig geführt werden soll. „Für mich ist klar: Die Pischeldorfer Straße bleibt stadteinwärts und stadtauswärts zweispurig. Dabei wird auch der Kreuzungsbereich mit der Krassnigstraße mitbedacht.“

©zVg. / FSP Gemeinderatsklub Am Foto: Vizebürgermeister Patrick Jonke

Stadtsenatsantrag sagt etwas anderes

Jonke verweist wiederum auf Wassermanns eingebrachten Stadtsenatsantrag zur Sanierung der Fahrbahn. „Auf Seite 2, direkt im ersten Absatz, ist es ganz klar und unmissverständlich hervorgehoben“, so Jonke. Auch 5 Minuten liegt das Schreiben vor. Und tatsächlich geht daraus hervor, dass die bestehenden Fahrspuren mit Ausnahme einer stadtauswärts führenden Fahrspur erhalten bleiben soll. „Deren Entfall ermögliche die Herstellung eines baulich vom Kfz-Verkehr getrennten Geh- und Radweges“, heißt es dort weiters. „Die Klagenfurter FPÖ betreibt einen Schildbürgerstreich nach dem anderen und schadet damit den Pendlern, den Anrainern und der gesamten Wirtschaft“, erklärt Jonke dazu.

NEOS üben scharfe Kritik

NEOS-Klubobmann Janos Juvan äußert sich wiederum zum Investitionsrückstau und der jahrelangen, budgetbedingten Verschiebung notwendiger Straßenbauvorhaben: „Die Pischeldorfer Straße ist Sinnbild für das Versagen der Stadtregierung. Dass sich die Klagenfurterinnen und Klagenfurter nicht einmal mehr auf grundlegende Leistungen wie befahrbare Straßen verlassen können, und für die Sanierung weiterhin weder Budget noch Zeitplan vorhanden sind, zeigt, wie dringend notwendig politische Veränderung in Klagenfurt ist.“

©Helge Bauer Am Foto: NEOS-Klubobmann Janos Juvan

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 09:56 Uhr aktualisiert