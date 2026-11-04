Gegen Leerstand: Klagenfurt sucht Ideen für Pop-up-Stores

Die Klagenfurter Innenstadt öffnet ihre Türen für frische Geschäftsideen: Über einen Pop-up-Store-Contest möchten die Klagenfurt Marketing GmbH und das Wirtschaftsservice ungenutzten Geschäftsflächen neue Impulse verleihen.

Leere Schaufenster im Herzen der Landeshauptstadt sollen bald der Vergangenheit angehören. Die Klagenfurt Marketing GmbH startet gemeinsam mit dem Wirtschaftsservice der Stadt einen bundesweiten Aufruf. Im Rahmen eines Pop-up-Store-Wettbewerbs werden tragfähige Ideen gesucht, um leerstehenden Geschäftsflächen wieder Leben einzuhauchen. Ob Concept Stores, Ateliers, klassisches Handwerk oder Gastronomiekonzepte: Teilnahmeberechtigt sind kreative Köpfe aus ganz Österreich, unabhängig vom bisherigen Wohn- oder Firmensitz. „Mit dem Pop-up-Store-Contest schaffen wir den Rahmen, damit aus guten Ideen echte Geschäfte werden. Wir freuen uns über Bewerbungen aus ganz Österreich – gute Konzepte kennen keine Bundesländergrenzen“, betont Wirtschaftsreferent Stadtrat Julian Geier (ÖVP).

Fachjury entscheidet

Interessierte reichen ihr Konzept gemeinsam mit einem Businessplan und einem Kommunikationsplan ein. Eine visuelle Darstellung – etwa als Moodboard, Skizze oder 3D-Rendering – wird bei der Beurteilung positiv berücksichtigt. Eine unabhängige Fachjury aus den Bereichen Wirtschaft, Stadtplanung und Kreativwirtschaft bewertet die Einsendungen nach einheitlichen Maßstäben.

Konzepte einreichen

Für das Siegerprojekt winkt handfeste Unterstützung: Das Stadtmarketing hilft bei der Standortsuche im Zentrum. Gelingt die Ansiedlung, stellt das städtische Wirtschaftsservice einen Mietzuschuss von maximal 500 Euro monatlich für ein halbes Jahr bereit. Interessierte können ihre Unterlagen ab sofort bis zum 15. Dezember einreichen. Auskünfte erteilt das Stadtmarketing telefonisch unter 0463 89 01 93 oder via E-Mail an office@klagenfurtmarketing.at.