Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige: Umfrage zeigt geteiltes Bild

Wie steht Österreich zum geplanten Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige? Dieser Frage gingen Studierende der Universität Klagenfurt im Sommersemester 2026 nach. Im Rahmen einer Bachelor-Lehrveranstaltung untersuchten sie die gesellschaftliche Wahrnehmung dazu. Lehrveranstaltungsleiter Andreas Schulz-Tomančok präsentierte die gesammelten Resultate jetzt in einem Paper.

Geteilte Meinungen

Gemeinsam mit den Studierenden konzipierte Schulz-Tomančok einen Fragebogen, befragte 151 Personen über 14 Jahren und analysierte sieben heimische Tageszeitungen. Das Stimmungsbild zeigt Licht und Schatten: Einerseits werden Risiken für die mentale Verfassung wahrgenommen, andererseits gilt die Vernetzung als wertvoll. „Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen die ambivalente Haltung gegenüber dem geplanten Social-Media-Verbot. Zwar erkennt die Mehrheit der Befragten die Notwendigkeit eines Schutzes für Jugendliche an, die Effektivität des Verbots und die technischen Herausforderungen hinsichtlich der Altersverifizierung und Identifikation werden jedoch hinterfragt“, stellt Schulz-Tomančok fest.

Befragte setzen auf Aufklärung statt Verbot

Statt harter Barrieren wünscht sich die Mehrheit Bildungsangebote. „Die Studienteilnehmenden bevorzugen Alternativen wie die Förderung von Medienkompetenzangeboten, damit junge Menschen sicherer auf Inhalte zugreifen, sie selbstständig analysieren und bewerten und selbstständig digitale Medien mitgestalten können“, erläutert der Wissenschaftler. Für ihn zeigt sich hier ein Paradigmenwechsel: „Derzeit haben wir es oft mit einem dominanten Paradigma der nostalgischen Bewahrung einer Kindheit ohne Social Media zu tun. Das Verbot soll Kinder wohlwollend vor den digitalen Herausforderungen bewahren. Stattdessen legt der Diskurs nahe, dass Alternativen wie Medienbildung und Plattformregulierung als nachhaltige Ergänzungen gesehen werden.“ Auch wenn die Erhebung aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl nicht repräsentativ für Gesamtösterreich ist, liefert sie wichtige Impulse für künftige Debatten.