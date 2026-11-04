Flughafen Klagenfurt rüstet auf: Eigener Bereich für Stars & VIPs

Rund 1,5 Millionen Euro fließen in eine eigene Abfertigung für Privatflieger. Im östlichen Bereich des Rollfeldes herrscht derzeit reger Baustellenbetrieb: Frische Böden, neue Farben und moderne Ausstattung sollen dafür sorgen, dass sich hochkarätige Gäste bei ihrer Ankunft und Abreise künftig rundum wohlfühlen. Ob Filmgrößen auf Kurzurlaub am Wörthersee oder Kicker nach internationalen Matches, der Bedarf an diskretem Service sei gegeben, betont Flughafen-Chef Maximilian Wildt gegenüber der KLZ. Kärnten ziehe schließlich regelmäßig namhafte Persönlichkeiten an.

Ende der Notlösungen für Superstars

Besonders in den wärmeren Monaten herrscht am Kärntner Vorfeld spürbarer Andrang kleiner Jets, bis zu drei Maschinen pro Tag steuern den Standort an. Rund 5.000 Fluggäste nutzen jährlich diesen individuellen Weg der Anreise. Ein Segment, das bares Geld in die Kassen spült und laut Management den Vergleich mit Tirol oder Salzburg nicht scheuen muss. Bislang gestaltete sich der Empfang prominenter Gäste wie etwa Musikikone Robbie Williams allerdings wenig glamourös: Mangels eigener Räumlichkeiten führte der Weg oft ungemütlich über den Personaleingang. Damit ist bald Schluss: Bis Mitte November soll der neue Bereich bezugsfertig sein. Neben der reinen Abfertigung setzt man auf ein maßgeschneidertes Rundum-Paket inklusive Catering, persönlicher Assistenz und Präsent beim Abflug. Ein Luxus, der Kundschaft kostet, sich laut Airport-Führung aber absolut rechtfertigen lässt.

Umbau soll frisches Geld bringen

Das Bauvorhaben umfasst zudem moderne Büroräume, die einerseits intern genutzt, andererseits fremdvermietet werden, um die Ertragsbasis des Standorts abzusichern. Doch nicht nur im VIP-Segment tut sich etwas: Ab 2027 nimmt die Geschäftsführung die klassischen Passagier-Gates ins Visier. Nach einer durchwachsenen Hauptsaison mit spürbaren Rückgängen bei Reisenden und Flugbewegungen will man das Ruder herumreißen. Geplant sind gläserne Wartezonen für vier Gates, um mehrere Urlaubsflieger parallel abwickeln zu können – eine Kapazität, an der es derzeit noch scheitert. Rund eine Million Euro soll diese nächste Ausbaustufe kosten. Parallel