Kirchenaustritt: Stadt warnt vor teuren Online-Diensten

Aktuell warnt die Stadt Klagenfurt vor dubiosen Internetseiten: Wer aus der Kirche austreten will, zahlt dort rund 50 Euro für einen Service, den das Magistrat im Rathaus für alle Bürger völlig kostenfrei anbietet.

Der Austritt aus einer Religionsgemeinschaft ist für Klagenfurter eigentlich rasch selbst geregelt. Dennoch häufen sich bei der Bürgerservicestelle im Rathaus Kirchenaustrittschreiben, welche keiner offiziellen Stelle zugehörig sind.

Kirchenaustritt eigentlich kostenlos

Hintergrund sind diverse täuschend echt wirkende Internetplattformen. Für die simple Weitergabe des Austrittswunsches stellen diese Anbieter Betroffenen 50 Euro in Rechnung. Auch 5 Minuten hat bereits berichtet. Aus diesem Grund warnt die Landeshauptstadt vor derartigen Angeboten. Das Magistrat stellt klar, dass der rechtsgültige Austritt direkt bei der Behörde kostenlos ist. Erledigt werden kann dies entweder persönlich vor Ort oder digital via Einreichung der nötigen Dokumente an service@klagenfurt.at. 5 Minuten berichtete bereits zuvor über die Thematik.